獨家》高雄羅天義槍擊命案主嫌潛逃出境 今年才因「閃兵案」與陳零九等藝人被拘提

〔記者陸運鋒／新北報導〕高雄詐欺通緝犯羅天義在今年8月慘遭槍手槍殺身亡，橋頭地檢署偵結起訴9人，但統籌策劃的范嘉榮及槍手等4人潛逃遭通緝；據查，新北檢警今年偵辦社會矚目的「閃兵集團」，5月執行第二波掃蕩時，范嫌與陳零九、陳大天等藝人同日被拘提到案。

高雄市警方昨(8日)公布在逃主嫌范嘉榮照片，他在案發後已逃往柬埔寨，據警方調查，該案疑與北部販毒利益糾紛及幫派恩怨有關，且斥巨資、大費周章殺人「立威」，過程縝密且大規模動員犯罪集團，警方正追查幕後黑手。

據了解，26歲的范嘉榮不想當兵，因此在去年透過友人介紹下，找上「閃兵集團」首腦陳志明，范嫌花了10萬元左右，請陳嫌教導在體檢時，以憋氣加上丹田出力等方式，製造高血壓異常假象，成功獲得複檢的機會。

據知，范嫌可能在複檢這段期間接到這起槍擊案的「任務」，並於今年4月展開策劃，不過，由於新北檢警偵辦「閃兵案」，查出范嫌也是閃兵役男其中之一，因此在今年5月14日執行第二波掃蕩時，將藝人陳零九、陳大天、大根等10人拘提到案，而其中在新北永和區被逮的就是范嘉榮。

這起槍擊案在8月22日發生後，范嘉榮於當天半小時即搭飛機飛往柬埔寨，范嫌雖無幫派註記，但與北部某知名幫派從往甚密，羅姓死者疑與該幫派重要幹部結怨，且有毒品利益糾紛，因而有「影武者」找來范嫌參與犯案。

