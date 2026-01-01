獨家》高雄街頭飛車追逐大逆轉！ 竟是自導自演300萬強盜案

首次上稿 10:50更新時間 13:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市去年12月27日發生街頭飛車追逐、衝撞事件，湖內警方攔捕2車3人，在馬姓男子車內查扣300多萬元，馬稱因欠追撞他的周姓男子20萬元，談判破裂欲行搶才演變街頭飛車追逐，案情今(1)日急轉直上，警方查出竟是吳姓男子自導自演的強盜案，一口氣逮捕吳嫌、馬嫌、彭姓少年，主嫌吳男從被害人變成嫌疑人，並以10萬元交保。

檢警專案小組查出此案錯綜複雜，抽絲剝繭發現300多萬元並非馬嫌(28歲)所有，車上另有一名彭姓少年，飛車追撞馬男汽車的周姓男子(33歲)否認雙方有20萬元債務糾紛，純粹經過樹人醫專附近，突見馬、彭砸破車窗行搶吳男車內袋子，一時見義勇為追車、撞車，周男口中的袋子，即為警方查扣裝有318萬的袋子。

湖內分局一度以為如馬嫌所稱20萬債務糾紛，但車內袋中竟多達300多萬現金，警察局長林炎田直覺案情不單純，指示成立專案小組追查金流，並清查3車人員關係，果然有重大發現，竟是彭姓少年砸破吳男車窗強盜搶走裝有300多萬元袋子，再由馬嫌接應載走彭少，後又演變周男追逐馬男，2車街頭飛車追逐、衝撞。

檢警更查出吳、馬2人熟識，互動頻繁，追出真相竟是吳男自導自演一場強盜自己的戲碼，但吳男否認涉案，並稱300多萬是他線上賭博贏來，對於為何自導自演教唆2人搶自己的300多萬元，吳男支吾其詞無法交代，專案小組不排除該筆錢為他案贓款，是否有「黑吃黑」內幕，將持續追查、釐清。

專案小組先依強盜、公共危險罪嫌，將吳、馬、彭少、周男移送法辦，並持續追查300多萬金流。

此案經本報獨家披露案情大逆轉後，湖內分局今(1)日召開緊急記者會表示，犯嫌於偵辦過程中刻意規避掩飾實情，在調閱監視器影像分析、數位鑑識及金流後，經報請橋頭地檢署指揮偵辦，目前已將吳姓、馬姓、彭姓少年及周姓男子，依洗錢防制法、強盜及公共危險罪嫌移送地檢及少事法院；本分局仍持續向上溯源，擴大追查詐騙金流及共犯，並持續追查318萬金流。

