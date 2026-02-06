獨家／高雄變超人城市！30家業者推「英雄套餐」

在地30多家業者和市府合作推出英雄套餐。（圖／東森新聞）





高雄變身超人城市！日本IP《超人力霸王》降落高雄，引起轟動。在地30多家業者和市府合作推出英雄套餐，創意研發超新奇，像是老江紅茶設計「怪獸爆擊摩天大樓吐司塔」，七層餡料就像怪獸站在大樓上，另外還有港式飲茶業者推出超人手作造型流沙包，Q版的鹹蛋超人讓人捨不得吃。

蒸籠打開，熱氣騰騰，流沙包個個都是鹹蛋超人造型，外型超Q內餡也包好包滿，撕開之後燒燙燙，鹹蛋黃加上奶黃餡，整個爆出來。這是港式飲茶業者，為了呼應《超人力霸王》來高雄所推出的新菜色，超人手作造型包。客人：「裡面內餡很豐富很好吃，小時候就滿喜歡超人的。」

廣告 廣告

蒸鮮腸粉港式飲茶業者：「這是我們老闆、老闆娘他們想的，是想要讓大家一起回顧這個經典。」

這款超人造型包兩顆一份，要點套餐才有，今年高雄的冬日遊樂園，為了迎接日本IP《超人力霸王》，啟動了限定美食計畫，30多家在地名店推陳出新，紛紛研發英雄套餐。像是層層疊加的吐司、蛋、鮪魚、肉鬆、火腿、起司，八片吐司七層餡料，最後插上怪獸旗幟，是老江紅茶推出的怪獸爆擊摩天大樓吐司塔，超級吸睛。客人：「這個要怎麼吃，因為太高了，感覺像哥吉拉站在大樓上的感覺。」

老江紅茶營運長張皓翔：「其實他這個IP是橫跨不同世代，包含大人、小孩，其實他們都滿喜歡，我自己也是，所以我們對這次主題滿有興趣的，就跟他們做個合作。」

雞蛋糕稠狀麵糊，用竹炭製作呈現黑色，加入鹹蛋黃內陷，怪獸喫茶研發的超吉拉燒，還搭配一杯超人蘇打，草莓紅象徵奧特曼身上的紅色，同樣讓超人迷好期待。客人：「因為我喜歡鹹蛋黃，也喜歡哥吉拉。」

怪獸喫茶業者黃小姐：「因為我們本來就是販售，怪獸造型的雞蛋糕，剛好都是怪獸對怪獸的組合，代表鹹蛋超人的鹹蛋黃內餡，包進去我們怪獸的雞蛋糕裡面。」

以超人怪獸經典元素，推出期間限定的創意造型美食，要讓來高雄朝聖《超人力霸王》的粉絲們，大飽眼福也大飽口福。

更多東森新聞報導

高雄男喝醉從4樓墜下！重摔採光罩OHCA搶救中

貴？ 自助餐1肉4菜250 店家：有爭議可重秤

營造商總經理爆婚外情 匯女特助70萬：每天相思病

