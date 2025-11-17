獨家／高雄離奇命案…黃昏戀男友親口餵兒子死訊：你媽死了 載運潛逃中

記者簡榮良／高雄報導

雙雙下落不明！高雄今（17）日上午發生一起離奇命案，一對黃昏之戀的女子不明原因陳屍家中，同床男友醒來後將屍體搬運上車，最後蹤跡是一路上國道10號往屏東方向逃逸；怪的是，這一切都是由男友致電死者兒子說的，丟下一句：「你媽死了」便匆忙掛斷，由於兒女平時與媽媽分居，無法確認人是否平安，嚇得向警方報案。對此，警方說，目前還不確定女子是生是死，已通報高雄全區加強協尋。

女子身亡竟被男友載走，雙雙下落不明。（示意圖／資料照）

