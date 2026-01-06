獨家》高雄「小聯合國家庭」子女全與外國人結婚 親家橫跨三大洲

高雄美濃69歲林榮宏三名子女全與外國人通婚，親家來自南非、玻利維亞及聖露西亞，婚姻橫跨三大洲，被稱為「小聯合國家庭」。（圖：林榮宏提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市美濃區鄉親近日熱議一個罕見家庭案例，69歲的林榮宏，其三名子女全數與外國人通婚，親家分別來自南非、南美洲玻利維亞及加勒比海邦交國聖露西亞，三名子女婚姻橫跨三大洲，被形容為「小聯合國家庭」。

林榮宏表示，三名子女與外國人結緣，可能與家庭長期重視國際視野有關，孩子就學期間，家中約每三年便安排一次自助出國旅行，透過實際接觸不同文化，培養與外國人溝通的能力，也讓孩子對跨文化交流較不陌生。

他表示，自己與三個孩子及孫子都會說客語及母語英文，「我們在一起無論在國內外都用客語交流」，大兒子的三名孩子分別就讀國二、小五及小二，平時與母親說英文；小女兒的孩子才三個月大，大女兒尚未有小孩，除了小女兒因工作長期在國外，其餘家庭成員平日生活在高雄，假日則會回美濃相聚。

林家大兒子畢業於文藻外語大學德語系，目前在高雄大立百貨商圈附近經營旅宿業，主打平價住宿，吸引不少外國年輕旅客入住，他的另一半來自南非，原在桃園補習班任教英文，後因氣候與生活因素南下高雄發展，兩人因住宿交流相識並進而結婚。

大女兒則在求學期間，結識來台就讀國立台灣大學電機系的玻利維亞籍學生，雙方相戀成婚，現今丈夫在新竹的美國學校任教，而她本人則前往東歐立陶宛，在政府補助支持下從事華語教學，投入文化交流工作。

二女兒畢業於文藻外語大學日語系，學生時期認識來自我國邦交國聖露西亞的兄弟，後來與其中的弟弟相戀成婚，夫妻目前在高雄市區經營套房，專門出租給來台求學的外籍學生；夫婿同時擔任高雄木蘭足球隊教練，持續投入基層體育與人才培育。

三名子女不約而同選擇跨國婚姻，生活與事業也與外籍學生、國際交流高度相關，林榮宏說，孩子們中英文能力良好，與來自不同國家的年輕人互動自然，也讓這個家庭在美濃社區呈現出不同於一般家庭的多元樣貌。

