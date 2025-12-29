獨家／高雄KTV戰國7雄元旦開戰！ 99元歡唱5小時拚了

高雄KTV正式進入戰國時代，七家連鎖業者搶客。（示意圖／東森新聞）





台南插旗高雄的賓士KTV元旦要正式營業，高雄KTV正式進入戰國時代，七家連鎖業者搶客，賓士KTV推出白天一人99元歡唱五小時，還有包廂五折流血價，業者說破盤價吸引客人，要讓客人知道這裡美食媲美餐廳級，未來能靠美食吸引回頭客，YESKTV是主打點商業午餐送1小時唱歌，南霸天享溫馨鎖定銀髮族，午餐時段唱歌送便當，算一算唱歌只要一兩百元，價格幾乎殺到見骨。

KTV顧客：「我在佛前苦苦求了幾千年。」

早上七點準時進到ktv包廂，民眾連唱5小時，一邊唱一邊吃，手上拿著比手掌還長的泰國蝦，眼睛盯著剛上桌重慶烤魚。

現在KTV很競爭，所以都要有自己的特色，像是這一間KTV，主打包廂很豪華之外，再來就是它的餐點是媲美餐廳級，像是有胡椒蝦、泰國蝦，另外還有烤魚，甚至是連溫體涮牛肉，你在這裡都可以吃的到。

切薄片的溫體牛放入碗，加入高湯KTV竟然也吃的到，有民眾為美食而來，還有人是被中午以前入場，5小時只要99元破盤價，即使加上低消69元，還是很划算，如果不選個人99元，業者還打出包廂5折拚戰。

顧客：「很便宜沒有看過這種價錢。」

賓士KTV台鋁店總經理宋綵菁：「包廂五折的優惠，是非常的優惠，而且我們包廂定價，本來就不算是高，(顧客)說我要預訂溫體牛，這個客人在我們每天都會發生。」

最晚加入1月1日才要正式開幕的賓士KTV下戰帖，高雄KTV進入戰國時代，逼得南霸天享溫馨端出牛肉，早上11點前65歲長者來唱送便當。

顧客：「（便當）免費唱五個小時，差不多兩百左右。」

享溫馨總經理李奇霖：「長期有推動我們長青專案，客群也是打造全齡這樣。」

YESKTV則是拉午餐客180元商業午餐，可以邊吃邊唱1小時。

凱悅KTV業者張亞忻：「（觀察過）消費者的消費習慣，會覺得這個價格是他覺得很可以，營業額應該可以增加一到兩成。」

賓士KTV五小時歡唱99元，得加低消69元，一個人唱一小時不用40塊，YESKTV商業午餐特餐等於吃午餐送唱歌，享溫馨狠狠抓住銀髮客群，另外，大帑殿、錢櫃、好樂迪、超級巨星也有推活動，高雄連鎖KTV戰國七雄，算一算想唱歌一兩百元就可以解決，業者拚生意，愛唱歌的民眾大受惠。

