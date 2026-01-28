獨家／魂斷台64線！頂大學霸疑遭「拖下車」丟包枉死 列重大刑案偵辦

記者莊淇鈞／新北報導

溫男遭丟包被輾斃，家屬抵達相驗解剖現場，希望檢警能釐清溫男怎麼被丟包。（圖／記者 莊淇鈞攝影）

新北市台64線快速道路，前天（25日）凌晨，1名25歲的頂大替代役男溫姓男子，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車時，疑因踹車門及椅背遭駕駛制止後被丟包在台64路上，隨即遭4車輾過爆頭慘死。據了解，溫男上車後到被丟包的12分鐘裡，都詭異噤聲，只有疑似踢車門或椅背的「叩、叩、叩」聲響，家屬質疑溫男是否有可能是被拖下車？檢警也認為有疑點，在昨天解剖採集血液等檢體後，此案已改列「重大刑案」，已查訪當時溫男被撞前1分鐘經過的重機騎士，並準備將司機林男的行車紀錄器進行數位鑑識，釐清相關疑點。

溫姓替代役男慘被丟包在新北市台64線被4車接連輾過慘死。（圖／翻攝畫面）

昨天檢警會同法醫對溫男遺體進行解剖，採集血液等檢體，力求還原當時溫男身體狀態，而檢警將持續釐清驗證司機林男所敘述當時的情形，至於化驗報告出爐需2個月的時間。溫男的家屬在解剖現場也請求檢警，調查司機林男是否有將溫男拖下車的可能。

死亡車禍發生現場。（圖／翻攝畫面）

還有加上司機林男車上的行車紀錄器所拍錄下的內容，僅有林男這幾句話「先生請不要踢我椅背跟車門。」、「你可以躺下，但不要踹。」接下來罵髒話後就要求溫男：「你給我下車。」，及多聲「叩、叩、叩」聲響，而溫男卻全程詭異噤聲檢警已將此案從重大交通事故改列為「重大刑案」。

因此，林男車上的行車紀錄器將進行「數位鑑識」，警方已重新開始積極查訪經過的車輛及目擊的車輛駕駛，昨天已找到1名住在新北的重型機車騎士，在事發前1分鐘經過溫男被撞死的路段，騎士表示當時騎的是外側車道，因為車速及視野縮小，並未留意溫男當時是站在內側車道或是躺在內側車道。

據了解，溫男前天凌晨利用手機APP叫車，在凌晨2時7分從台北市文山區興隆路二段某處上車，預定在板橋區長江路一段附近下車，溫男剛上車的前10分鐘都未發出聲響也未與司機林男交談，但第11分鐘開始，溫男疑踢了車門及椅背，司機林男出言相勸：「先生請不要踢我椅背跟車門。」，隨即車內傳出多次「叩、叩、叩」聲響。

但司機林男疑不滿溫男繼續踢車門及椅背，再度向溫男提醒：「你可以躺下，但不要踹。」，後來乾脆罵了髒話後，對溫男表示：「你給我下車！」，而溫男就在凌晨2時19分被趕下車，整個過程溫男全程詭異噤聲。溫男被趕下車，林男開車離開約1分鐘後，才打110報案，稱有人躺在台64線快車道，請警方到場協助，但在警方到場前，溫男已經被4輛汽車陸續輾過，造成全身多處骨折爆頭慘死。

為了釐清溫男在丟包時的身心狀態，檢警為求慎重，今天對溫男的遺體進行解剖，並採集血液等檢體，以釐清當時溫男與林男爆發口角後下車時的身心狀態，解剖時溫男的家屬也低調到場，無法相信溫男死亡，相擁悲痛哭泣，場面令人鼻酸。

