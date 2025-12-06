獨家／魂斷國道！一家5口「北上做生意」聯結車撞成鐵餅…56歲岳母喪命
記者羅欣怡／新竹報導
國道3號茄苳路段，昨（5日）發生死亡事故。39歲李姓聯結車駕駛載運貨櫃到新竹的途中，在高速公路上疑似恍神，直接追撞前方回堵的車陣，造成1死7傷。據了解，首當其中的轎車，車上5人是一家人，當時由女婿開車，載著3名孩子和56歲的岳母，準備要北上做生意，但沒想到在路途中發生事故，天人永隔。
事故現場一片凌亂，地面上都是碎裂的車體零件，在嗆力追撞下，每台車都車體受損，最嚴重的是在聯結車前方、面對最強力撞擊的轎車，被壓縮到幾乎已經成廢鐵，車上5人受困車上，消防局獲報後到場，立刻確認傷者傷勢，展開救援。
消防人員使用油壓剪、破壞器材，將已經嚴重變形的車門撐開，先救出副駕的張女，接著再陸續拉出後排的3名乘客，但副駕後方的56歲林姓婦人已經沒有生命跡象，頭部開放創傷，耳鼻出血、無呼吸、無意識，送醫後宣告不治，另外駕駛和其他乘客則是身上多處挫傷，無生命危險。
據了解，死者是56歲的林姓婦人，昨日由張姓女婿開車北上，同行者還有坐在前座念大學的孫女、後座2名就讀國中的孫子，一家人準備要北上做生意，沒想到竟在半途中發生事故，一家人天人永隔。
國道警方初步調查，整起事故原因，疑似因營業半聯結車李姓駕駛，疑似因為恍神追撞前車所致，將依過失致死罪移送，詳細肇則及確切肇事原因，仍待釐清。
