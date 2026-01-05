獨家／魔音穿腦！台中社區抽風機高頻聲如吹哨 鄰居崩潰

住戶控訴社區地下室的抽風機，每天早晚定時運轉，發出類似哨子的尖銳高頻聲。（圖／東森新聞）





台中北區一棟去年剛交屋的社區大樓近期爭議連連，不僅曾發生冷氣工墜樓與冰箱掉落中庭的意外，現在又被鄰居控訴是「魔音傳腦」。社區地下室的抽風機每天早晚定時運轉，卻發出類似哨子的尖銳高頻聲，住戶即使關了兩道窗戶，還是被吵到快崩潰。儘管環保局檢測分貝並未超標，但噪音已讓鄰居不得安寧；社區經理對此回應表示，已經請工務單位盡速維修。



抽風機運轉伴隨著尖銳的聲響，週六上午10點多，附近住戶一起床就聽到這樣的聲音，簡直快崩潰。到了傍晚聲音又出現，巨大的轟隆聲伴隨著彷彿哨子般的高頻音，在附近民眾耳中就像是「魔音傳腦」，每天早晚都得被迫收聽。





附近住戶：「我們已經關兩道窗了，還是聽得到。風扇有聲音是正常的，機械運作本來就應該有聲音，要求沒有聲音那是不可能的；但是這**不是正常機械**該有的聲音，改善那個高頻率、高分貝的哨子音就好。」



事發在台中北區114年才交屋的社區大樓。11月的時候，冷氣工在18樓安裝冷氣不慎墜落2樓陽台身亡；12月晚上10點多，住戶的冰箱還墜落中庭。現在又被附近住戶控訴地下室的抽風機疑似故障、發出尖銳聲響；又是工安意外、又是擾民，讓附近住戶快受不了。



附近住戶：「（114年）2月、3月有開過，測試過一次，然後就是這樣的聲音，後來沒有開。那最近可能這一棟不曉得是不是交屋了，是高分貝的聲音、那很擾人，那是空氣傳導啊，整個後面都聽得到。」



附近民眾懷疑是因為地下室的風扇故障。由於社區一共有8棟，每天上午8點到10點，以及晚上5點到7點都會啟動抽風機，但只有一台會發出高頻聲響，附近住戶氣得投訴環保局。



遭控社區經理：「都是排風機在運轉的聲音。那這個我們經過環保局，他也有來現場，檢測結果是未超標；那我們這個部分，也已經責成我們工務單位趕快去做調整修繕，讓聲音降低。我們自己的住戶其實也沒有太大的抱怨，因為這個抽風機排風的時間，差不多半個小時。」



疑似是抽風機零件故障發生怪異噪音，雖然環保局檢測數值並未超標，但對於每天得忍受高頻魔音的鄰居來說實在快崩潰，只希望這個聲音快點消失。





