獨家／魚塭成廢土場！彰化地主控建商騙租地「亂倒土」

地主指控對方在一天內，載了一堆土方碎石來倒，把原本的魚塭填滿後就沒有繼續動工。（圖／東森新聞）





彰化70歲的黃姓地主指控，去年5月，一名洪姓建商跟他簽約租地，以每個月2萬塊租金說要蓋停車場，結果對方在一天內，載了一堆土方碎石來倒，把原本的魚塭填滿後就沒有繼續動工，租金更是完全沒支付，事後片面的寄解約書來，讓地主氣的出面控訴，質疑他是將拆除的廢棄物，刻意租地亂倒，現在整片都是碎石瓦礫清不掉，建商也已經神隱不理。

控建商地主家屬：「這就地板，這些用看的就知道是地板。」

自家土地內被倒了一堆碎石瓦礫，除了土石還有，明顯可見的磚頭，破碎的大理石瓷磚等等，數量相當多。控建商地主女兒黃小姐：「他的合約裡面是寫，不可以有廢棄物，只有級配土方而已，結果現在來幾乎都是廢棄物。」

廣告 廣告

彰化一名70歲的黃姓地主指控，去年將自家魚塭以租金1個月2萬租給一名洪姓建商蓋停車場，但對方卻疑似拿來倒營建廢棄物。控建商租地倒土黃小姐：「用途是他的營建公司要停車，但是都沒有來聽過，原本是空的池塘，自己過來填，然後一天就處理完。」

租金從6月起算，到了9月黃姓地主，遲遲收不到錢向對方追討，他先說自己在金邊，又說沒空處理，最終寄出存證信函，9月15日只收到兩個月，4萬1千元租金，但黃姓地主在3天後，又收到一封解約信，直接片面提解約，但合約中明明有寫，解約要提前一個月說，等了還欠下兩個月租金4萬塊，但現在問題是，整片的營建廢棄物被偷倒在這邊，地主好頭痛。

控建商租地倒土黃小姐：「現在這個營建土方，要處理的費用很高，他應該是沒有得處理，所以才找一個空地來處理。」

控建商租地倒土黃姓地主：「我們就不懂，第一次就遇到這種事。」

地主女兒懷疑，這個建商疑似專門替人拆除清運，但沒地方處理，就找一塊地埋掉，現在清運費用高，加上要找合格的土資場來處理，程序相當繁瑣，現在自家土地似乎卻成了廢土場。建設公司員工：「他在這邊上班啊，可是他進公司的時間不一定。」

律師廖國竣：「出租人可以請求損害賠償，並且請求承租人回復原狀。」

致電詢問洪姓建商，他表示針對整起案件並不知情，也不願回應，今年初土方新制上路，全台爆發土方之亂，清運費用暴漲，黃姓地主租金也不討了，只希望建商出面負責，清走廢棄物，將土地恢復原狀。

更多東森新聞報導

不滿機具聲太吵婦失控丟磚頭鐵片 鄰居頭破血流

台中恐怖情人持刀、磚頭傷人 前女友母女、鄰居遭砍送

獨家／天降磚頭！男朝馬路狂丟 鄰居險被砸頭嚇報警

