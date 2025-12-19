獨家／鮑魚大亨逃中國！副所長30萬交保 兒囂張推記者

媽媽上前將小兒子抓住，他才示意不再動手。（圖／東森新聞）





整起風暴現在愈演愈烈，其中一名被告也就是福德街派出所的副所長古志銘，被以30萬交保時，他的小兒子也前往北檢，看到媒體站在大廳可以拍攝的區域錄影，不只伸手把攝影器材拍掉，還動手拉扯害記者受傷，除了因此挨告，黑歷史也曝光！

副所長爸爸被檢調查出，涉嫌幫助罪犯脫逃，小兒子化身保鑣。

法警vs.記者：「好，謝謝，這是他們的工作，你幹嘛？（不好意思），停，都給我隔開。」

一股怨氣無處發洩，在媒體可拍攝區域，他一手插口袋，出手攻擊記者，甚至被眾人喝斥，手上動作還是沒有停下，直到媽媽上前把他抱住，他才把手舉高，示意不再動手，但他還是一臉不開心，被拉出地檢署。

法警vs.記者：「不好意思，在這邊動手，這樣子實在是。」

不只法警喝斥，連副所長爸爸都出聲制止小兒子，畢竟他情緒激動，動手拉扯造成記者受傷，連器材鏡頭都壞掉了，真的有必要嗎，副所長涉嫌幫助鮑魚大王鍾文智偽造簽名，檢方複訊之後，30萬交保候傳，焦點反倒在他小兒子身上。

古姓副所長的小兒子在公眾場合地檢署內，公然施暴淪為被告，而他的姑丈就是天下第一分局中山分局的高階警官，明明出身警察世家卻頻頻惹事。

警方：「趴好! 保護管束，要上銬！」

2022年1月北市信義區夜店，曾爆發10多人打架衝突，當時副所長小兒子就是嫌犯之一，跟朋友大鬧夜店遭到逮捕。這一次又因為爸爸捲入鍾文智棄保潛逃案，選擇用暴力力挺家人，再次挨告。

