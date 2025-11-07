獨家／鳳凰颱還在增強！ 似山陀兒、丹娜絲 憂噩夢重演

今年第26號颱風鳳凰入夜就有可能會從輕颱轉成中颱，未來還有可能會擴大成為強颱。（圖／東森新聞）





今年第26號颱風鳳凰，入夜就有可能會從輕颱轉成中颱，未來還有可能會擴大成為強颱。氣象署預估，下周一後就會開始北轉，不排除還會登陸台灣。值得注意的是，跟去年重創高雄的山陀兒以及7月重傷嘉南地區的丹娜絲颱風，預報路徑都很相似。專家說若路徑沒有太大改變，屆時南台灣跟東半部就得要留意強風豪雨，避免遺憾重演。

強風豪雨把市區街道淹成小河，2024年10月3日，從高雄登陸的山陀兒颱風，讓多處地區災情嚴重，台東卑南甚至還吹起15級強陣風，總計造成2死、1失蹤，快700人受傷。

同樣有超驚人風雨的，還有今年7月初，首次從嘉義登陸的丹娜絲颱風，讓雲林吹起17級陣風。中南部地區災情慘烈，釀成2死700多人受傷，兩者的路徑都是北轉後再侵台，而即將靠近的鳳凰颱風，走的路徑上也很相似。

氣象專家鄭哲聖：「它轉上來之後，它的本體會從南邊掃上來，等於說可能會像山陀兒就是直撲高雄。但是現在這個颱風，它的路徑可能是會稍微再北邊一點，走了台灣海峽再往北邊走。」

目前各國預估，鳳凰颱風將持續往西移動，到10、11日時就會開始北轉，未來除了有可能從中颱轉強颱外，還得留意若是走山陀兒、丹娜絲路徑。南台灣東半部就要警戒，北台灣則要看是否會和東北季風產生共伴效應，帶來更驚人的雨勢。

氣象專家鄭哲聖：「經過菲律賓呂宋島之後，然後轉上來轉到台灣海峽這邊，這時候就沒有中央山脈的屏障，要轉上來之前，它的外圍又會跟北邊的東北季風有共伴，所以東部地區要非常小心。」

路徑上雖然還有變數，但即便不登陸，沿著海峽中線走，等於少了中央山脈的屏障根破壞，屆時整個西半部、澎湖都會是威脅，但若真的登陸，南台灣勢必影響很大。

氣象專家鄭哲聖：「南部它的登陸點，如果說在台中以北的話，那中南部還是會受到西南風的影響，其實最嚴重的我覺得應該是禮拜三。」

下周一10日開始影響，大台北東半部會有大雨或豪雨，周二（11日）範圍再擴大，南部地區也會有大雨或豪雨出現，周三（12日）雨區更多，中南部花東影響劇烈，要到周四（13日）後颱風逐漸遠離，風雨才會趨緩。而就怕重演山陀兒、丹娜絲颱風劇本，防範來勢洶洶的鳳凰，防颱準備不能馬虎。

