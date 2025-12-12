獨家／鴻海最美輪值CEO！郭台銘都稱讚 楊秋瑾扛起高雄總部開發

財經中心／師瑞德報導

鴻海科技集團（2317）深耕南台灣佈局迎來歷史性時刻！鴻海輪值CEO楊秋瑾今（12）日親率高階團隊南下，與高雄市政府正式簽署「捷運黃線Y15站聯合開發案」契約。身為屏東子弟的楊秋瑾，不僅霸氣宣布投入新台幣159億元打造亞灣新地標，更以一身粉嫩裝扮搭配全程脫稿的豪邁演說，展現出剛柔並濟的獨特領袖魅力，瞬間圈粉無數。

粉紅泡泡下的鋼鐵意志 脫稿演說氣場全開

在科技圈一向以「理性、冷冽、SOP」形象著稱的鴻海集團，今日的簽約典禮上卻意外多了一抹柔色焦點。楊秋瑾以一襲俐落的粉米色套裝現身，頸間繫著優雅絲巾，手中挽著一只醒目的鱷魚紋粉色鉑金包，在以深色西裝為主的官員與高管群中，瞬間成為全場鎂光燈追逐的嬌點。

然而，這位女將一開口，便展現了十足的「鴻海戰將」本色。不同於傳統科技高管照本宣科的嚴肅拘謹，楊秋瑾今日上台致詞時全程「不看稿」，展現極佳的口條與自信。她語氣宏亮豪氣，手持麥克風在舞台上自在走動，眼神時而堅定注視前方，時而照顧到左、右兩側的觀禮貴賓，掌控全場氣氛的功力一流。

在台下，她展現出十足的親和力，熱情地與在場議員、市府代表逐一握手寒暄；回到台上簽約時，更不時與高雄市長陳其邁低頭交談、交換意見，互動相當熱絡。面對媒體記者的提問，她更是來者不拒、知無不言，絲毫沒有架子，親民作風讓現場媒體印象深刻。

鴻海投資高雄再加碼！鴻海輪值CEO楊秋瑾今（12）日與市長陳其邁簽約，宣布投入159億元於亞灣Y15打造「智慧雙塔」旗艦總部。曾被譽為鴻海「隱形武器」的物流女王楊秋瑾，一身粉色勁裝現身，全程脫稿演說展現大將之風，更首創「員工安心宅」搶AI人才，並捐贈1900萬乳房攝影車回饋鄉里。圖為鴻海輪值CEO楊秋瑾（圖／記者師瑞德攝影）

郭台銘認證的「最強物流操盤手」

這身粉紅裝扮下，包裹的是一位身經百戰的商場女將。楊秋瑾在鴻海集團資歷深厚，擁有18年經驗，是集團首位女性輪值CEO。她過去長期掌管集團子公司「準時達」，被視為鴻海全球供應鏈背後的「隱形武器」。

楊秋瑾的戰績有多顯赫？她曾將原本被視為成本單位的物流部門，轉型為年營收從94億人民幣激增至178億人民幣的利潤中心，並帶領準時達躋身《中國物流企業50強》。連創辦人郭台銘都曾公開在臉書盛讚，透過她的調度，高雄的芭樂與鳳梨在24小時內就能新鮮運抵深圳廠區，效率驚人。

此外，在疫情期間，楊秋瑾更是鴻海度過全球物流斷鏈危機的關鍵人物。她奔走全球，快速建立口罩生產線並配送物資至全球廠區，展現了解決問題的強大執行力。正是這份「懂流程又懂人性」的特質，讓她入選《財富雜誌》「2025亞洲最具影響力女性」榜單第5名，並成為鴻海推動「強中央、富地方」策略的最佳執行者。

亞灣雙塔引進三大平台 首創「員工安心宅」

帶著這樣的執行力回鄉，楊秋瑾誓言要讓高雄亞灣脫胎換骨。她當場宣布，將在Y15基地興建一棟45層、一棟32層的A級商辦大樓，也就是未來的「高雄亞灣·鴻海旗艦總部」。若加計先前項目，鴻海在高雄總投資額已突破250億元，這將是鴻海展現未來十年深耕高雄決心的新起點。

這座「智慧雙塔」將引進集團旗下的AI團隊、Web3.0、車聯網、雲端運算等三大智慧平台團隊進駐。楊秋瑾強調，這裡將結合綠能與創新技術，打造兼具科技研發、時尚生活與娛樂功能的城市新地標。

「人才在哪裡，競爭力就在哪裡。」除了硬體建設，楊秋瑾更拋出震撼彈，宣布在Y15聯開案中保留高達30%的容積，專門規劃為「員工安心宅」。這項創舉顯示出她細膩的一面，深知科技業競爭的核心在於「人」。透過提供優渥的居住福利，鴻海希望能鼓勵一級主管與優秀科技人才舉家南遷，讓員工不僅在高雄工作，更能安居樂業，真正落實人才在地化。

屏東女兒送暖 捐贈醫療車與獎學金

除了硬底子的商業投資，楊秋瑾也帶來了充滿溫度的見面禮。她感性表示，自己是南部孩子，對這片土地有深厚情感。因此，鴻海宣布捐贈新台幣1,900萬元給高雄市政府，打造一輛配備先進儀器的大型X光巡迴乳房攝影車，深入偏鄉為婦女提供醫療支持；同時設立「高雄版鴻海獎學金」，鼓勵在地學子勤奮向學，期待未來能有更多南部囡仔加入科技產業。

陳其邁：亞灣2.0最強拼圖

高雄市長陳其邁對於鴻海的加碼投資表達高度感謝，並指出鴻海這三年來在高雄的佈局，從算力中心、電動車到電池研發，已成為「亞灣2.0」計畫最關鍵的領頭羊。隨著Y15旗艦總部的啟動，將進一步串聯軟體研發與AI技術，協助高雄從重工業大城轉型為國際級的智慧科技之都。

