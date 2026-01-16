獨家／鵝肉店開3個月倒閉 夫妻控老闆欠薪11萬拖2年

鵝肉店遭爆出拖欠夫妻3個月薪水共15萬元。（圖／東森新聞）





新北新莊一間從台中發源起家的知名鵝肉店，遭爆出拖欠夫妻3個月薪水共15萬元，一拖就是2年多。從2022年至今只給了3萬，還欠了11萬4000元沒給，老闆人就搞消失。但鵝肉店老闆強調，他一直都有跟對方保持聯絡，沒有不還錢，還反控這對夫妻把他們家族的手藝功夫學走後，就在外頭開店。

鵝肉店新開幕時，招牌上還寫著「每月1日無骨鵝肉飯吃免錢」，但這間新莊的鵝肉店開了3個月卻倒閉，員工還控訴老闆欠薪長達2年。

L小姐控訴：「然後有一天，他就突然傳訊息給我們說，叫我們先休息一天，說是怕我們太累。隔天到店裡的時候，店裡的東西已經被搬走一些，然後我們也聯絡不到他的小孩，我們就坐在店裡面等，過一段時間又傳了訊息，說他不做了，這間店他做不下去了，然後人就消失了。」

她表示，她和丈夫2022年9月透過老闆弟弟介紹，一起到新莊的鵝肉店工作。一開始講好10月薪資一人3萬5000元，到11月調整為4萬，兩人共計15萬薪水，一直到2026年才還了3萬6000元，還欠了11萬4000元薪水，讓他們生活快過不下去。

L小姐說：「你如果真的11萬多一次拿出來真的是有困難，那你就是看能不能分期付款，也是不讀不回，也是沒消息，就持續這幾年，過程中我們都一直有在找。」

但鵝肉店老闆卻來個大逆轉，反控技術被夫妻兩人學走。鵝肉店林老闆：「中間有很多的糾紛，他們後面自己有在板橋再開一間鵝肉店，當初說好我那一間店經營不善，我把全部的功夫交給他，因為他們從年輕到之前，都是在跟我們家族學的。」

L小姐補充：「然後又說什麼有聯繫，然後又說什麼學了7、8年，我們在他弟弟那邊，可能也都沒有2年欸。」

林老闆強調，一直有跟夫妻聯繫，並非惡意欠薪，但夫妻更不滿的是，老闆竟在台中又另開一家鵝肉店。這樁積欠2年的薪水債，被踢爆PO網才見了光，但雙方各執一詞，避重就輕。俗話說欠債不要欠過年，老闆賺的放口袋，該還的沒還，落人口舌。

