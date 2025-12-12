獨家／「麗媽四季鍋」調漲！部分品項貴10塊 一鍋變190元

CP值高的平價小火鍋「麗媽四季鍋」，有加盟業者貼出公告，因為食材跟薪資成本增加，調漲部分價格。（圖／東森新聞）





午餐時間現在想吃臭臭鍋荷包得縮水了，以前2003年一鍋80元，現在一鍋要價190元起跳。

百元小確幸的臭臭鍋現在真的吃不到了，CP值高的平價小火鍋「麗媽四季鍋」，有加盟業者貼出公告，因為食材跟薪資成本增加，調漲部分價格，包括大腸臭臭鍋和沙茶豬肉鍋等都漲價10元，最便宜的來到190元。還有民眾指出對比20多年前「三媽臭臭鍋」一份才80元，現在至少都超過150元，物價真的飛漲。

熱呼呼臭臭鍋有肉有菜還有火鍋料解解饞，天氣一冷就想來一鍋，但想吃也越來越貴了，像是連鎖麗媽四季鍋宣布漲價，其中內湖陽光店指出，因為食材跟薪資成本增加，1號起調漲部分價格，大腸臭臭鍋、沙茶豬肉鍋等都貴10元，延吉店也掛出公告，明年起部分品項調漲，預估像是大腸臭臭鍋、泡菜鍋都會貴10元。

民眾：「還可以，就是10塊覺得還好，如果是漲到可能50那種就會覺得太多，10塊錢，現在菜市場都很貴，菜都很貴，有時候譬如說一斤50塊，現在都7、80塊。」

多數民眾都認為漲10元還能接受，也有臭臭鍋業者透露，近期火鍋料漲1-2成，豬瘟後豬肉貴桑桑，每天要熬高湯，煮火鍋要用的瓦斯，費用也調漲了，原物料成本飆高扛不住，全台臭臭鍋也出現漲價潮，台南饡鍋臭臭鍋明年起微調價格，屏東阿中臭臭鍋近日每鍋漲10元，台北天母臭臭鍋上個月每鍋漲10元，更有民眾指出20多年前三媽臭臭鍋只要80元，對比現在一鍋近200元，價格翻漲回不去了。

民眾：「差不多，一鍋250元以上的時候就會覺得差太多了，當然我覺得這個東西要跟十幾年前二十年比，當然現在去講會漲很多，物價一直都在漲幅調幅，所以我覺得還是要餐飲業者就是比較為難沒有錯，但是還是會理解。」

民眾也指出臭臭鍋200有找能接受，就怕未來繼續漲，如果一鍋來到250元上下恐怕就吃不消了。

