獨家》麗星郵輪探索星號取消菲律賓3航程轉日本 網控：罔顧旅客權益

〔記者洪定宏／高雄報導〕高市府及台灣港務公司力推麗星郵輪探索星號以高雄為母港，航向菲律賓及越南，11月21日風光啟程後，不到1個月，麗星郵輪就宣告取消1月4日、11日、18日共3次的菲律賓航程，轉往日本沖繩。

網友得知後，在郵輪社團留言批評「非常不負責任，片面更改行程」，另有人指控「船公司非常糟糕，罔顧旅客權益，沖繩行程今年就已經去過了，才特地搭高鐵下去要玩菲律賓，假都請了，無法改期，結果現在補償方案是一房船上消費金2000？！我花來回五個小時，兩個人六千塊車資，去一個已經去過的行程？！」

麗星郵輪於12月11日對已預訂1月4日、11日、18日高雄航往菲律賓佬沃、科隆島及公主港航程旅客發出的公告顯示，這3次航程均調整至日本沖繩，也就是1月4日及11日為宮古島、石垣島、那霸，1月18日為宮古島、那霸。

麗星郵輪公告強調，若旅客取消行程，可獲全額退款；如期出發者，已預訂的菲律賓岸上觀光行程費用可退款，並獲每間艙房台幣2000元的郵輪消費金(改期者1000元)。

