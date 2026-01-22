獨家／麥「鴿」來啊！放鳥刺、假老鷹趕不走 住戶崩潰

高雄一名住大樓的戴小姐快受不了，每天都會有鴿子到陽台報到。（圖／東森新聞）





誰來救救我？高雄一名住大樓的戴小姐快受不了，每天都會有鴿子到陽台報到，還留下滿滿排泄物，清都清不完。她上網查防鴿招數，放鳥刺、CD片、假老鷹和亮彩帶，甚至是買鳥類音頻驅趕器，通通都沒用，戴小姐真的快崩潰，每天都被鳥叫聲吵醒。對此專家表示，鳥類已經進化，因此可以分辨威脅真假，最有效的方式是使用塗料長期驅趕，就不會來了。

當事住戶戴小姐：「機車欸，X。」

推開陽台門大喊一聲，戴小姐簡直快崩潰，鴿子入侵陽台就算了，竟然還把防鴿專用的亮彩帶，從吊衣桿弄到地板上。洗衣、曬衣的後陽台成了鴿子的溫暖巢穴，排泄物滴在地板磁磚上，清都清不完，放了假老鷹、欄杆裝鳥刺，根本一點用都沒用。

當事住戶戴小姐：「我用過了沒有用，很吵，超級吵，連人類都受不了，該做的都做過了，我不知道還能做什麼，都市裡的鴿子好像都比較聰明。」

戴小姐住在高雄鼓山，住家大樓對面是空曠的空地，疑似附近有人丟米餵鴿子，導致數量變多，行為變猖狂，住戶們甚至還飽受禽蟎之苦。網路上能查到的方法，戴小姐都試過了，包含放鳥刺、亮彩帶、假老鷹、掛CD片、吵死人的鳥類音頻驅趕器，甚至放過樟腦丸，鴿子還是照樣每天來報到。

當事住戶戴小姐：「對面棟鄰居他說，有人在公園餵鴿子，不知道是不是這樣子，量比較多，他家女兒也是受了禽蟎的困擾。」

鳥害防治中心人員李誌誠：「那個圖片上，她所放的這個鳥刺是在防貓的啦，現在的鳥類其實牠已經進化到跟人類一樣，牠非常的聰明，所以牠不會去怕這些假的東西。」

就算放會動的假老鷹，沒有鳥類氣味、沒有攻擊性，升級版2.0的鴿子根本不怕。鳥害防治中心人員李誌誠：「噴在鴿子會停留的地方，牠就會聞到這個氣味，牠就會離開了。」

裝隱形鐵絲網或防護網很有效，不過要考量安全性及各大樓的規定。專家建議，塗料是最直接的方式，鴿子原始生活是居住在懸崖峭壁，在都市生活的野鴿，大樓成了牠們最適合的棲地，原始本性如此，最好的解決方式絕非滅殺，而是請鴿子搬家。

