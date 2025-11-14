獨家／麻辣燙「秤重達標即免單」！ 民眾笑翻：靠手感亂夾

天氣逐漸轉涼，有麻辣燙業者推出優惠活動。（圖／東森新聞）





天氣逐漸轉涼，有麻辣燙業者推出優惠活動，只要夾料夾到「188元」或是「288元」，就能整單免費！光是一天就有兩人成功達標。雖然優惠很佛心，但就有消費者認為，這家店是「秤重計價」跟其他「單價計算」的麻辣燙店相比，價格比較昂貴。

蔬菜、肉片還有肥嫩鴨血淋上熬煮多時的麻辣湯頭，熱煙伴隨著香氣，一聞到這辛香味就讓人肚子咕嚕咕嚕叫，天氣轉涼吃碗麻辣燙超級過癮，餐飲業也出招來吸客，有業者推出麻辣燙優惠活動，如果你夾滿188元或是288元就免費招待，但是真的有這麼容易嗎？

廣告 廣告

夾夾夾不停夾，怎麼夾才能剛好達標？選了魚板豆腐、鴨血，魚肉片還有其他蔬菜，測試看看有機會嗎。

店員vs.記者：「130元哈哈哈哈哈。」沒有達標別氣餒，另一碗則是絲瓜、青江菜、高麗菜，玉米、雞肉還有貢丸，再度闖關。

店員vs.記者：「這是誰的，（我的！！），差一點點哈哈哈哈，（差3塊對不對。）」185元差三塊錢就成功，這一回失敗收場，業者透露光是一天就有兩人成功免單。

但免費歸免費，由於店內是「秤重」計價，每100公克50元，就有人覺得夾料的時候都得繃緊神經，瞎猜一份多少錢。

民眾：「因為這個要自己夾，又不太知道會夾多少，所以我覺得滿虧的，我可能會比較傾向算單價，因為我這樣就知道說大概會花多少錢，那個（秤重計算）就是一個未知數啦。」

秤重真的比較貴嗎，實際到其他麻辣燙店直擊採單價計算，肉品35元蔬菜類則是25元，夾了185元的相同份量，在這只要140元，便宜了45元。實際再夾一份符合店內「185元的份量」，凍豆腐、豆干、蔬菜還有牛肉，附贈兩包王子麵，份量比秤重計價多了不少。一碗麻辣燙，如何吃得過癮守住荷包，民眾精打細算。

更多東森新聞報導

麻辣燙、滷味成新戰場 火鍋大牌拚市占搶開店

這樣也行？麻辣燙泡麵＋豆漿粉意外暴紅 網激推：太猛了！

嚇！機車疑誤催油門 衝進麻辣燙店內險撞顧客

