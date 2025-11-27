獨家／黃仁勳偷偷來！四平街挑蜜餞被抓包

財經中心／師瑞德報導

感恩節期間，輝達執行長黃仁勳悄現台北四平街，被民眾捕捉挑選蜜餞畫面，引發熱議。此行時間未明，外界猜測與探望張忠謀有關。黃近年多次親訪台灣，展現親民與在地連結。（圖／三立新聞獨家）

感恩節假期期間，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度悄然現身台北街頭，引發關注。26日晚間，有媒體高層與網友分別在台北四平街一帶直擊黃仁勳身影，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱議。雖然黃仁勳此行抵台的確切時間與行程並未對外未公布，但外界普遍揣測，可能與台積電創辦人張忠謀健康狀況有關。

黃仁勳與張忠謀關係深厚，過去多次公開表示對其敬重與感激。先前曾傳出張忠謀身體微恙，黃仁勳此時造訪台灣，是否為私人探視之行也引發討論。不過截至目前為止，輝達官方並未對黃仁勳此次訪台行程做出正式說明。

黃仁勳近年頻繁造訪台灣，除了參與COMPUTEX等科技盛會，也多次被目擊現身街頭美食店與傳統市場，親民形象深植人心。這次選在感恩節現身，再度展現他對台灣的熟悉與情感連結。

