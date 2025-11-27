獨家／黃仁勳偷偷來！四平街挑蜜餞被抓包
財經中心／師瑞德報導
感恩節假期期間，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度悄然現身台北街頭，引發關注。26日晚間，有媒體高層與網友分別在台北四平街一帶直擊黃仁勳身影，親切地挑選蜜餞並與民眾互動，畫面曝光後立刻在網路引發熱議。雖然黃仁勳此行抵台的確切時間與行程並未對外未公布，但外界普遍揣測，可能與台積電創辦人張忠謀健康狀況有關。
黃仁勳與張忠謀關係深厚，過去多次公開表示對其敬重與感激。先前曾傳出張忠謀身體微恙，黃仁勳此時造訪台灣，是否為私人探視之行也引發討論。不過截至目前為止，輝達官方並未對黃仁勳此次訪台行程做出正式說明。
黃仁勳近年頻繁造訪台灣，除了參與COMPUTEX等科技盛會，也多次被目擊現身街頭美食店與傳統市場，親民形象深植人心。這次選在感恩節現身，再度展現他對台灣的熟悉與情感連結。
更多三立新聞網報導
紅色咖啡入侵？經濟部長龔明鑫：未禁止中資餐飲 代理模式也要查
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
最強放大術！普發一萬登記將來銀行 爽抽10萬元NVIDIA投資金
一口都沒喝到！2,600萬放水流 兩大櫃走私洋酒直接被「扣押沒收」
其他人也在看
嗆黃國昌訪日吃癟要外交部扛！林楚茵轟「搞笑」：你們就是巨嬰加慣老闆
民眾黨主席黃國昌近日率團訪問日本，卻爆出多位親台派政治人物拒絕見面，民眾黨則反控是民進黨政府的「涉外人士」冒犯失禮，盼外交部出面澄清。民進黨立委林楚茵今（27日）痛批，民眾黨日本訪問吃癟就要外交部扛，就是不給錢還拼命加要求的慣老闆嘴臉。第一線外交同仁辛苦拼外交，結果他們在國內扯後腿，出國知道不容易又回頭要外交部澄清，怒嗆「民眾黨要外交部澄清是不是？你們就是巨嬰加慣老闆！」三立新聞網 setn.com ・ 23 分鐘前
【Follow法人】外資連3買已掃貨322億元 分析師「買盤將收斂」：降息預期大致反映
美國聯準會（Fed）12月降息預期再升溫，助美股止穩強彈，台股今（27）日延續漲勢，拉出3連漲，收在最高點27,554點。三大法人合計買超232.55億元，其中外資則續加碼億134.52億元、連3買，累計買超322億元。啟發投顧分析師白易弘認為，法人持股已大略反映，後續外資買盤將逐步收斂，將以個股表現的方式震盪向上，往2萬8靠攏。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
《台北股市》投信27日買超前十大 掃貨王富邦金10連敲 面板虎上榜
【時報-台北電】台股27日加權指數收27554.53點，漲144.99點或0.53%，總成交值5030.61億元。三大法人買超232.55億元，其中外資買超134.53億元，投信、自營商分別買超68.71億元及買超29.32億元。 投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，1檔買超上萬張，榜首為富邦金(2881)，買超3萬408張，群創(3481)、華航(2610)名列二、三名，分別買超6053張及買超5322張。第四及第五名為永豐金(2890)、統一(1216)，其他依序為彰銀(2801)、旺宏(2337)、金寶(2312)、大同(2371)及台灣大(3045)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為富邦金(2881)28.55億元、統一(1216)2.96億元、台灣大(3045)2.80億元。 ●投信27日買超前十名： 1.富邦金(2881)收93.90元，漲0.70元或0.75%，成交量5.08萬張，投信買超3萬408張、估28.55億元，為連10日買超，累計買超28萬2595張、估257.93時報資訊 ・ 39 分鐘前
瑞典音樂家六個月訓練章魚學琴成功 「章魚燒」合奏影片吸560萬人朝聖
章魚以高智商著稱，被科學界視為最具學習能力的無脊椎動物之一。近日，一段「章魚學彈鋼琴」的實驗影片在網路爆紅，主角正是瑞典音樂家兼 YouTuber 克蘭茲（Mattias Krantz）與他從海鮮市場帶回的學生一隻名叫「章魚燒」（Takoyaki）的小章魚。影片上線後迅速累積逾560萬觀看次數，引發全球關注。三立新聞網 setn.com ・ 21 分鐘前
《台北股市》三大法人27日買超前十大 南亞猛敲4萬張 搶進2檔記憶體
【時報-台北電】台股27日加權指數收27554.53點，漲144.99點或0.53%，總成交值5030.61億元。三大法人買超232.55億元，其中外資買超134.53億元，投信、自營商分別買超68.71億元及買超29.32億元。 三大法人買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，10檔買超上萬張，榜首為南亞(1303)，買超4萬3950張，記憶體的力積電(6770)、華邦電(2344)名列二、三名，分別買超3萬9308張及買超1萬7776張。第四及第五名為緯創(3231)、欣興(3037)，其他依序為群創(3481)、富邦金(2881)、華新(1605)、元大金(2885)及楠梓電(2316)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為欣興(3037)30.49億元、緯創(3231)24.93億元、南亞(1303)24.70億元。 ●三大法人27日買超前十名： 1.南亞(1303)收56.20元，漲5.10元或9.98%，成交量15.33萬張，三大法人買超4萬3950張、估24.70億元，為連2日買超，累計時報資訊 ・ 39 分鐘前
力挺台積電叛將？英特爾CEO護羅唯仁回鍋 外媒揭背後意義
台積電前資深副總經理羅唯仁跳槽英特爾一事持續延燒。面對外界傳出羅唯仁「帶槍投靠」的說法，英特爾執行長陳立武上周強調此為不實謠言。然而，在台積電近日正式提告後，陳立武態度更趨明確，不但承認羅唯仁已加入公司，且透過內部備忘錄公開力挺，表示所有指控皆無根據。中時財經即時 ・ 5 小時前
南亞調漲CCL和PP售價 台塑四寶股價強漲
（中央社記者曾仁凱台北2025年11月27日電）南亞(1303)向客戶發出漲價通知，為了反映成本，11月調漲CCL（銅箔基板）與PP（聚丙烯）產品售價。激勵台塑四寶以及PCB（印刷電路板）族群今天股價表現強勢，成為台股亮點。南亞向客戶發出通知，由於國際LME銅價、銅箔加工費以及電子級玻纖布等上游原物料全面上漲，為了反映成本，全系列CCL（銅箔基板）產品價格調漲8%，PP（聚丙烯）也漲價8%，從11月20日交運日起生效。受此激勵，南亞今天股價開高走高，終場攻上漲停板56.2元，並激勵台塑集團包括台塑(1301)、台化(1326)、台塑化(6505)今天收盤漲幅都超過3.5%。南亞調漲CCL價格，帶動PCB族群氣勢如虹，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)收盤股價亮燈漲停，欣興(3037)、嘉聯益(6153)、華通(2313)也都上漲超過3.5%。還有PCB玻纖布相關的富喬(1815)、德宏(5475)、建榮(5340)、台玻(1802)，今天股價都同步漲升。台塑企業總裁暨南亞董事長吳嘉昭日前表示，中國石化業產能擴建，供給增加，需求面還沒上來，供需不平衡的情況待解。不過南亞包括環氧樹酯、中央社財經 ・ 2 小時前
還是要用輝達！中國科技巨擘轉戰海外訓練人工智慧模型
英媒引述消息人士報導，中國科技巨頭正在國外訓練其人工智慧（AI）模型，以便使用輝達（Nvidia）晶片，規避美國的晶片限制措施。中時財經即時 ・ 58 分鐘前
投資人注意！美股今感恩節休市 週五提前3小時收盤
美股周四 (27 日) 因感恩節休市一日，且周五 (28 日) 將提前 3 小時收市，敬請投資人注意。 納斯達克和紐約證券交易所 24 日休市，並於 28 日開市，但會美東時間下午 2 點（台灣周六凌晨 3 點）提前收盤。下一次的預定休市日是 12 月 25 日，以配合耶誕節，鉅亨網 ・ 1 小時前
《日股》日經續漲重登5萬點 軟銀勁揚3.6%
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】科技族群走升之下，日經指數27日重回5萬點大關，大盤開高後便一路向上，盤中最高曾來到50,322.14點。最後，日經收在50,167.1點，上漲608.03點或1.23%。同時，東證收3,368.57點，也漲13.07點或0.39%。 日本AI概念股當中，最具代表性的軟銀大漲3.6%，電線電纜業者藤倉漲0.4%，住友電氣工業漲0.6%，古河電氣工業更是大漲2.9%。NVIDIA股價反彈，激勵日本半導體類股走高，愛德萬測試大漲近5%，東京威力科創大漲3.24%，雷泰光電也大漲4.6%。 因日圓兌美元匯價，盤中一度升破156關卡，以出口為主的日企多數下挫，例如，豐田汽車小跌0.1%，本田汽車跌0.8%，任天堂跌0.5%，不過，索尼卻漲1.3%。 美媒華爾街日報率先報導，川普要求高市早苗在跟中國這個爭端上，要降低高市自己音量。華爾街日報指出，川普對高市的勸告並不強烈，且川普並沒有施壓高市早苗，要高市收回先前涉台的一番話。 由於中日外交風波尚未平息，日本觀光概念股漲跌互見，知名服飾品牌Uniqlo的母公司迅銷翻紅漲0.5%，化妝品大廠資生堂跌1.1%。相反地，百貨時報資訊 ・ 31 分鐘前
中醫也有美顏針 多吃這些可再生華髮
好醫師新聞網記者游尚智／台北報導 圖：美顏針治療頭髮稀疏／林在裕主任提供 35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。擔心掉髮症狀會惡化好醫師新聞網 ・ 20 分鐘前
慧眼投資星宇張國煒！首家上櫃創投能率亞洲12月下旬掛牌
慧眼投資「K董」張國煒創立星宇航空（2618），背後大股東能率亞洲資本（7777）預計今（2025）年底前完成掛牌，成為首家上櫃的創投公司，今年更與亞馬遜聯手投資美國第3大人形機器人獨角獸公司，積極切入 AI機器人領域，下周一將舉行上市前業績發表會，去年10月登錄興櫃後股價一度上探40元，今日收盤價為27.4元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
【台泥法說】董座張安平對管理不夠到位致歉 攜歐非主管說明「擺脫單一市場依賴」
擁有近53萬股東的台泥（1101）今日（27）舉行2025年第三季法說會，總經理程耀輝表示，2025年對全球產業是高度不尋常的一年，台泥因三元廠災損、天災導致和電停機等4因素，在第三季認列約150億元的一次性會計損失。董座張安平也在致詞時說：「今年台泥發生的意外比較多，在管理上針對供應商和管理都有不到位的問題，造成投資者損失、營業的傷害，我個人向所有投資者道歉。」Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
NBA》勇士一哥Curry右大腿挫傷將接受核磁共振檢查 總教練Kerr：「希望他能恢復地快一點」
NBA美國職籃金州勇士今天（27日）以100比104不敵休士頓火箭，球隊一哥Stephen Curry在比賽末段因右大腿挫傷一度跛腳走回板凳，而球隊也將安排他接受MRI檢查，以確認傷勢並評估出賽狀況。總教練Steve Kerr透露：「希望他能恢復得快一點，但我們必須先撐住。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
《國際產業》別淪空頭乾瞪眼！超大咖分析師點名10檔必抱AI股
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】Wedbush「五星級」科技股分析師Dan Ives表示，AI股並不存在泡沫，事實上，AI榮景才剛處於萌芽階段。 最近在接受雅虎財經節目「Opening Bid」訪問時，Ives表示，AI革命還處於非常早期的階段。在美國，只有3%的公司已經走上AI之路，而就全球來看，這個比例還不到1%。換句話說，這個題材雖然炒得熱火朝天，但實際應用仍然處於起步階段，距離周期尾部的泡沫程度還很遙遠。 Ives認為，現在我們看到的高估值是基於實際需求，尤其是來自企業與政府的需求，以及AI晶片供應緊缺，而非投機炒作出來的。現今的科技巨頭，如輝達和微軟，都賺進數千億美元的實際收入，這與網路泡沫時期許多公司不是沒產品、就是沒獲利的情況截然不同。輝達晶片是如此搶手，以至於像亞馬遜、Alphabet和微軟這樣的巨頭都無法滿足所需，這證明現在距離滿足真正的AI需求還非常遙遠。 Ives預測，到2026年，與AI相關的支出總額可能達到5500億～6000億美元，而大多數投資人仍然低估這個市場。他表示：「才剛過了晚上9點。在這場要狂歡到凌晨4點的AI派對，現在才不過是晚上10點半，而空頭們只時報資訊 ・ 1 小時前
「民進黨不會讓吳怡農選的！」郭正亮：還敢一直在賴清德面前提到「她」
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農有意爭取民進黨台北市長提名，他今（26）日公布黨內互比式民調，結果顯示，他在「非藍白支持者」中排名第二，落後立委王世堅8.9個百分點。對此，前立委郭正亮於節目《綠也掀桌》表示，這份民調的重點是吳怡農連行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌都贏，但就算如此，民進黨也不會讓他參選。根據該民調顯示，在「非藍白支持者」中，王世堅獲24.2%......風傳媒 ・ 6 小時前
《台北股市》投信27日賣超前十大 國巨轉空、9檔再挨刀 陽明暴砍27天
【時報-台北電】台股27日加權指數收27554.53點，漲144.99點或0.53%，總成交值5030.61億元。三大法人買超232.55億元，其中外資買超134.53億元，投信、自營商分別買超68.71億元及買超29.32億元。 投信賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、5檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，榜首為聯電(2303)，賣超9534張，中信金(2891)、陽明(2609)名列二、三名，分別賣超8837張及賣超6834張。第四及第五名為兆豐金(2886)、國泰金(2882)，其他依序為遠東新(1402)、國巨*(2327)、元大金(2885)、上海商銀(5876)及英業達(2356)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為國巨*(2327)8.33億元、聯電(2303)4.38億元、中信金(2891)3.89億元。 ●投信27日賣超前十名： 1.聯電(2303)收45.95元，漲0.50元或1.10%，成交量3.20萬張，投信賣超9534張、估4.38億元，為連13日賣超，累計賣超5萬4603張、估24.65億元。 2.中信金時報資訊 ・ 39 分鐘前
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 11 小時前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
羅唯仁「洩台積電機密」當副總裁？專家揭穿死穴：他救不了英特爾
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台積電25日正式對前資深副總經理羅唯仁提告，指控他在7月底退休時疑似攜出大量先進製程資料，之後又於10月底加入競爭對手英...FTNN新聞網 ・ 8 小時前