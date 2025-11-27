生活中心／楊思敏、戴亞倫、徐詩詠報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳近期因輝達總部選址議題，在台灣掀起大量討論，他所到之處也引發粉絲爭相朝聖。在8日出席台積電運動會後，黃仁勳今（27）日稍早無預警現身台北市，並帶著妻子Lori與女兒Madison同型，一家人先前往私房愛店「花娘小館」用餐，隨後再到四平街採買蜜餞，讓不少巧遇民眾感到相當驚喜。





獨家／黃仁勳驚喜現身北市四平街！帶妻女去「這裡」消費

黃仁勳一家人現身花娘小館用餐，讓一旁顧客相當驚喜。（圖／Christina Chan 授權提供）黃仁勳上次抵台，不僅參觀台積電位於台南的3奈米廠，8日上午更參加台積電運動會以嘉賓身分致詞，並與台積電董事長魏哲家同框。活動結束後，黃仁勳午間便前往桃園機場搭乘私人專機旋風離台。而今日稍早《民視新聞》記者獨家直擊，中午時段黃仁勳帶著妻女現身台北市。據了解，他約在上午11時左右秘密抵台，一家人先赴其愛店「花娘小館」用餐，黃仁勳在門口先和老闆娘擁抱，隨後和店員、客人親切打招呼。讓館內客人感到相當驚喜，發文喊：「太幸運！第一次來花娘就碰到黃仁勳，居然遇到5兆男，剛下飛機就來吃飯！黃仁勳還拍孩子的肩膀。」

廣告 廣告





獨家／黃仁勳驚喜現身北市四平街！帶妻女去「這裡」消費

黃仁勳現身北市四平街採買蜜餞。（圖／民視新聞）

一家人用完餐後，隨即轉往四平街一間蜜餞行，黃仁勳全程笑容滿面，顯得心情相當不錯，同時在現場試吃與業者閒聊；黃仁勳大肆採購後便離開店家，路上隨即被眼尖民眾認出，面對簽名與合照要求，黃仁勳依舊展現親民態度，來者不拒。不過，黃仁勳相隔兩週再度來台，本次行程可說是保密到家，其真正目的仍不得而知。





獨家／黃仁勳驚喜現身北市四平街！帶妻女去「這裡」消費

黃仁勳認真聽店家介紹蜜餞。（圖／民視新聞）





獨家／黃仁勳驚喜現身北市四平街！帶妻女去「這裡」消費

黃仁勳親切幫民眾簽名、合照。（圖／民視新聞）









原文出處：獨家／黃仁勳驚喜現身北市四平街！帶妻女去「這裡」消費

更多民視新聞報導

新壽通過T17、18解約!權利金44.02億 蔣萬安:春節前與輝達簽約

北士科重大進展! 新壽與北市府和平分手T17.T18地上權塗銷

川普考慮放行輝達H200晶片銷往中國 美中出口限制或鬆綁

