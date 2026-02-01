獨家》黃仁勳2日將離台 市府原準備6家士林小吃等嘸人

軟橋福裕宮主委何許碧雲今日表示，副市長李四川曾在上禮拜邀請6間士林夜市小吃攤，讓黃仁勳場勘完後能品嘗美食。（圖／杜宜諳攝）

台北市長蔣萬安曾透露希望邀請輝達執行長黃仁勳到T17、18基地走走，順便到附近土地公廟拜拜祈求開工順利。軟橋福裕宮主委何許碧雲今日表示，副市長李四川曾在上禮拜邀請6間士林夜市小吃攤，讓黃仁勳場堪完後能品嘗美食，士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山證實有收到消息，但在1月25日接到市場處通知取消行程，覺得很可惜。

黃仁勳29日抵達松山機場，下榻台北文華東方酒店，此次共停留4天，30日參與輝達台灣分公司尾牙、31日則與供應鏈大老闆舉辦「兆元宴」，黃今日上午回應將於2月2日離開台灣，是否參與市府與輝達台灣子公司簽訂地上權契約的簽約儀式，備受外界關注。

蔣萬安曾接受媒體採訪時指出，希望邀請輝達執行長黃仁勳到T17、18基地走走，順便到附近土地公廟拜拜祈求開工順利。何許碧雲表示，李四川曾在上禮拜邀請6間士林夜市小吃攤，讓黃仁勳場勘完後能品嘗美食，1月14日及15日下午也有市府人員前來軟橋福裕宮確認場地，但後來接到蘇文山通知黃仁勳取消這次的參訪行程。

蘇文山證實在1月25日收到市場處通知取消黃的行程，之前預想可能會在1月29日到31日間完成簽約，還特別邀請溏心蛋、蚵仔煎、阿亮麵線、亞米亞米珍珠奶茶、小皇地瓜球、大上海生煎包等6間士林夜市小吃攤，準備共300份夜市小吃要與黃仁勳、市府、媒體朋友們分享，坦言準備時間需要約2天，如果黃仁勳明天離開台灣，應該是不會再到軟橋福裕宮，覺得很可惜。

