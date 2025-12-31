獨家！黃國昌參選先「秀肌肉」？邱明玉：綜藝大哥在操盤！

論壇中心／王柏倫報導

民眾黨主席黃國昌上週末舉辦造勢活動後，預告要出寫真，今（31日）更上架健身紀錄影片，並「上空」展現肌肉。資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目中獨家爆料，黃國昌一系列動作看似跳脫政治，其實背後文宣操盤是包給一位「綜藝大哥大」，這些路線、概念也都是他規劃的。

黃國昌分享健身影片，稱當作2025年回顧，並誓言「明年繼續練」。邱明玉指出，幫黃國昌操盤的，就是一位旗下很多藝人、打造過很多藝人，且現在還活躍在演藝圈的一位「大哥」，而操盤路線就是走「韓團」風格，從黃國昌造勢名稱「新北『應援』」，及現場手舉橫幅，再加上最新拍寫真的調性，都可以看出端倪。被問到該名「大哥」是否姓「王」，邱明玉僅表示「不好說」。不過邱明玉強調，這種操盤的概念，其實最大目的就是要跟藍營新北熱門人選李四川做出區隔，並試圖爭取更多年輕族群支持。

廣告 廣告

原文出處：獨家！黃國昌參選起手式先「秀肌肉」？邱明玉揭內幕：綜藝大哥在操盤！

更多民視新聞報導

藍派誰戰新北？鄭徵召李四川遭打臉？演給白看？

蠢？共機頻繁犯台自埋隱患？于北辰：瞄久了就摸清共機！

昌宣布當全職Youtuber、發個人寫真集！要跟阿北比聲量？

