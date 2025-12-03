獨家／黃國昌悄悄搬離新北市汐止 住進台北市蛋黃區億元豪宅
《鏡報》接獲爆料，立委黃國昌一家早在一年多前悄悄搬離新北汐止老家，入住台北市仁愛路四段近億元豪宅，生活圈完全轉往台北市蛋黃區。這豪宅近 70 坪、管理費逾 1.3 萬元，住戶多為金字塔頂端人士。由於黃國昌長期以「居住正義」為政治主軸，加上名下擁有 20 多筆土地與房產，搬入台北市蛋黃區豪宅的消息曝光，恐引發外界質疑其雙標與形象落差。
《鏡週刊》近日直擊踢爆，凱思國際董事長李麗娟的真實身分，其實是民眾黨主席、立委黃國昌小孩安親班的老師及靈魂人物。週刊也拍到，李麗娟平常就在仁愛路四段新安親班，及敦化南路白宮大廈她的住宅來來往往。
在10月之前，這個黃家口中的「私塾安親班」是設在稍遠的民生東路，直到最近才搬到現址。至於為什麼會搬到此處？《鏡報》發現，有很大的原因，可能是因為黃國昌全家，就住在離這裡車程不到5分鐘的億元豪宅內。這個新安親班地點，不管對李麗娟或黃家都更為方便。
《鏡報》收到爆料，指黃國昌全家約一年多前，就已經悄悄地從新北市汐止的老家，搬到台北市仁愛路四段蛋黃區的近億元豪宅中。
黃國昌一再宣示想要參選新北市長，理當繼續住在新北市深耕地方才對，但他卻反其道而行，直接搬到台北市。雖說，市長候選人只要設戶籍在新北即可參選，但新北的選民們是否也會認同？
黃國昌精華區豪宅近70坪 管理費嚇人
據《鏡報》調查，黃國昌入住的這個豪宅，屋齡雖然已經30多年，但因為位處台北市大安區精華地段，且室內空間近70坪、規劃四至五房，因此，房子總價驚人，光是管理費每月就超過13000元。
根據實價登錄的資料，這個社區最近一次交易記錄是在2023年10月，那間房子也是近70坪，每坪近129萬元，外加600萬元停車位，成交總價近9600萬元。最近這個社區的高樓層有人想出售，76坪加車位，開價近一億三千萬。
記者實際到現場觀察，這個社區屬於台北市早期精華地段的名宅，每層只有四戶，全是大坪數，社區戶數並不多，社區內的主要公設為漂亮的大花園，公設比低也是它的優勢。加上緊鄰仁愛路林蔭大道，距離國父紀念館及信義路、忠孝東路上兩個捷運站都不遠，生活機能及交通都十分便利。由於房價高昂，因此，裡面的住戶非富即貴。
這個豪宅，距離黃國昌妻小寄戶籍的敦化南路白宮大廈很近，車程8分鐘；距離明星學區學校走路可到；離黃國昌之前和狗仔開會的安和路信安大樓也很近。
黃國昌夫婦出入低調 不與鄰居往來
根據爆料人士表示，黃國昌入住這個豪宅後，非常低調，多數時候都由地下停車場車進車出。因此，不少住戶並不清楚黃就住在裡面。爆料人士說，黃國昌很神秘，通常他要出門時，司機才會把車開到地下室載他。黃妻出入時也都會戴口罩，並不太和鄰居往來。
知情人士說，黄國昌家雖然在社區內只有一個停車位，不過他和妻子的座車，會充分利用空檔，輪流停在停車位上。特別的是，因為社區的住戶很多都有司機，這棟豪宅的地下室，還特別設有司機的休息室，提供住戶的司機休息。有目擊者指稱，黃國昌的司機除了送他上下班，過去，也會前往當時還設在民生東路的李麗娟安親班，把小孩載回家。
爆料人士說，由於這個社區房價動輒上億元，多年來，房屋交易的件數並不多，因此，黃國昌也有可能是租屋居住。不過，據附近房仲表示，因為房子坪數很大，而且位置很好，每月租金估計應該在十萬元以上。
擁20多筆土地房產 黃國昌居住正義遭質疑
《鏡報》查閱黃國昌最新的財產申報，在去年三月申報的財產中，他在新北市汐止、板橋，新竹縣竹東鎮、宜蘭縣三星鄉，總共有20多筆土地或房屋，並未申報有台北市仁愛路的房產。
另外，黃國昌房貸債務1300多萬，現金存款150萬，手錶珠寶等收藏300多萬，若真要買億元豪宅，可能得賣掉其他房產才行。當然，他有錢的建商千金妻子若贊助，那又另當別論，只是他去年當上立委之後，已將財產信託，目前並未看到有財產異動。
過去黃國昌高舉「居住正義」的大旗，抨擊高房價以及政府不作為，導致年輕人買不起房子。然而身為建商的女婿，加上名下有非常多筆的房產，也引起外界對他「雙標」、「利益衝突」的質疑，不過黃國昌說，他名下的土地不值錢，都是種菜畸零地。然而他想選新北市長，卻搬離新北，住進台北市精華地段億元豪宅的消息一旦曝光，恐怕會引起更多的議論。
