獨家／黃國昌狗仔偷拍案啟動約談！傳調查局三度聲請搜索均遭北院駁回

涉及狗仔跟監風暴的民眾黨主席黃國昌，昨到北院旁聽京華城案。李政龍攝



民眾黨主席黃國昌被控利用人頭李麗娟成立凱思國際，藉以豢養狗仔隊跟拍政敵，台北地檢署指揮調查局蒐證是否違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》等重罪。不過據了解，調查局日前曾三度向台北地院聲請搜索票均被駁回，檢調遂正式啟動約談，昨（12/11）日首度約談狗仔頭謝幸恩、攝影林玉偉到案，待鞏固事證後，約談箭頭將進一步指向黃國昌。

曾遭跟監的民進黨立委王義川去年6月向警方報案，桃園地檢署今年8月做出不起訴處分，王義川從不起訴書中抽絲剝繭，赫然發現凱思國際身影，進一步揪出前中央社記者謝幸恩等狗仔集團成員，再查向黃國昌。王義川10/3向北檢控告黃國昌、李麗娟及包括謝幸恩在內的5名狗仔涉嫌《刑法》妨害秘密、《社維法》及《個資法》等，另告發黃國昌等7人違反《國安法》。

檢調首度約談前中央社記者謝幸恩釐清案情。呂志明攝

據檢調追查，凱思國際的資本額1500萬元，原始金流包括耘力國際文化事業有限公司注資100萬元，而耘力國際的登記負責人就是黃國昌小姨子高翬；根據《鏡週刊》揭露，前國民黨立委陳建平、智邦科技創辦人黃安捷也各注資千萬元不等。而凱思國際也成為黃國昌實質指揮狗仔隊跟監政敵的大本營。

據了解，調查局掌握可疑金流，正鴨子滑水悄悄約談相關人，不過，日前三度向北院聲請搜索票，試圖對凱思、耘力國際及11名被告動手，竟因故被打回票。檢調遂決定啟動約談行動，昨首度約談謝幸恩到案，待鞏固事證後，將傳喚黃國昌說明。

而黃國昌涉案不止於此，北檢另接獲民眾剪報指控，稱凱思國際曾接受臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤200萬元注資，黃國昌再於立法院質詢與臺雅集團案時，自爆「幫了很多忙」，涉嫌收賄對價。北檢將此案併入「跟拍集團」案件，由同一檢察官偵辦，並將黃國昌列為貪污罪的「他字案」被告。

