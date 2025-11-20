獨家》黃明志只談工作不道歉！雪碧悲痛「連夢謝侑芯2次」圓遺願

黃明志未向網紅謝侑芯道歉，好友雪碧悲曝心聲。(照片/翻攝雪碧、黃明志臉書)

大馬歌手黃明志近日捲入31歲網紅謝侑芯猝逝事件，至今仍未向家人與逝者表達歉意，引發外界關注。謝侑芯生前好友雪碧悲痛難以接受曝心聲。

黃明志本月(13日)獲警方擔保下獲釋，隨即在社群平台發文談及明年底前安排好的工作全被取消，屆時勢必零收入不忘公開求職，卻隻字未提及對謝侑芯的悼念或歉意。對此，雪碧向《中時新聞網》坦言：「我看到文章後覺得有點反諷，難以接受。」

網紅雪碧(圖左)替好友謝侑芯完成生前遺願。(照片/翻攝雪碧臉書)

與謝侑芯生前有許多未完成的夢想，雪碧難過地表示：「我們人氣都很高，想要自創品牌、合作拍片及開公司的計畫。」雪碧還透露，近期曾兩次夢到侑芯，每次都見到她不斷哭泣，但不發一語，似乎在表達對未完成夢想的遺憾。雪碧心中仍深感不捨，「妳放心去飛，我會替妳把未完成的夢走下去。」

雪碧談及謝侑芯生前獨立且生活條件優渥，年輕又亮眼的她，夢想尚未實現便命喪異鄉，「真的很可惜又遺憾。」而黃明志至今未對事件公開道歉，僅在社群討論自身工作受影響，引發外界質疑其悔意不足。雪碧則呼籲，對逝者應有基本尊重，也希望生者能正視責任。

謝侑芯的離去，不僅讓好友心痛，也留下許多遺憾與未竟的夢想。而雪碧承諾，將用行動完成閨蜜心願，讓她的夢想延續下去。

