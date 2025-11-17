獨家》黃明志失業到明年底！會炸雞排裝鐵窗求收入 經紀人證實了

黃明志表示，到明年年底的工作都被取消。（圖／粘耿豪攝）

馬來西亞歌手黃明志，目前正捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖然檢方目前仍未有實質證據，證明死因和黃明志有關，但事件爆發後，黃明志一夕之間工作全無，頓時沒了收入，還在社群上徵求工作機會。對此，黃明志的在台經紀人也證實，所有工作都被取消，所幸沒有賠償金的問題。

命案爆發後，直接重創黃明志的演藝生涯，特別是年底的商演、尾牙等，就連跨年活動，黃明志確定缺席，遭到金門縣政府移除2026跨年晚會名單，也確定中斷他連續幾年在台灣跨年的紀錄。

在把社群頭貼換成黑色圖片，來悼念謝侑芯之後，黃明志17日再度發聲提到，原定排到明年年底的工作通通被取消，迫切地尋求工作機會，就連打零工，他也可以接受，舉凡炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋、裝鐵窗他都會，甚至還說自己不會的可以學，只求有收入就好。

一番言論下來，讓外界推測不只失去收入來源，恐怕還面臨部分賠償金，才會讓黃明志不昔低頭，尋求外界幫助。對此，黃明志在台經紀人向《中國時報》回應：「自從事件後，所有工作都被取消，目前沒有賠償金的問題。」

黃明志IG限動曝近況。（圖／IG@namewee）

至於謝侑芯案情進度，驗屍報告已經完成，還有待大馬檢方確認勘查公布結果，而謝侑芯已於16日火化完畢，將由家屬代表負責運回台灣，回到家人的身邊。回顧案情，擁有護理系女神之稱的謝侑芯，10月27日被發現倒臥馬來西亞吉隆坡酒店浴缸身亡，在場的人正是歌手黃明志，且現場還搜出毒品、壯陽藥，經檢驗後確認黃明志呈現陽性反應，整起案件朝向「謀殺」罪調查。

不過，警方的調查報告「證據不足」，並無明確顯示出黃明志與謝侑芯死因有直接的關聯，在檢察官下令後，被延扣9天的黃明志，獲得警方口頭保釋，但不代表無罪，目前仍需隨傳隨到配合警方調查。黃明志自己也說，案件至少要好幾個月才會有結果。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★未經判決確定，應推定為無罪。

