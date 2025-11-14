獨家》黃明志發聲提謝侑芯「職業不分貴賤！」謝薇安傻眼回應了

黃明志暗示謝侑芯「職業不分貴賤！」讓閨密謝薇安相當傻眼。（圖／中時資料照）

黃明志捲網紅謝侑芯命案，遭警方延扣9天，13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋）離開警局。今（14日）才首度對外發聲，「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天。這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中。」

黃明志提到離開警局的心聲，表示「經歷9天的拘留，我終於出來了，這是我經歷過時間最長的一次Lokap（拘留）。加上事發的第一和第二天，我一共面對了6組警察的拘留調查，每天超過8個小時，最長的一次是15個小時。」但他在文中最後提及，「最後，希望大家不要再網暴往生者了，職業是不分貴賤的。」似乎意有所指。

對此，謝侑芯好友謝薇安向《中國時報》透露，在看到黃明志發文後，已私訊對方為好友叫屈，「我覺得你最後一句話，更容易讓路人甲乙丙丁誤解侑芯，也越會描越黑，能不能請你好好說話？」謝薇安表示對黃明志發文相當無奈：「這個腦迴路，我無話可說了。」

在謝薇安的截圖中也證實，她早前就是收到黃明志的私訊致歉：「我跟你說這些不是要跟你澄清自己是什麼好人，只是我們真的不知道她是妳的姐妹，所以才沒有回覆妳，真的非常非常抱歉。」

