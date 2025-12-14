獨家／黃昏市場坐落豪宅區 客開豪車、穿名牌買菜

記者賴一銀、劉瀚煒、蔡明憲、張博盛／台中報導

有看過充滿「貴婦」的黃昏市場嗎？在台中南屯區的黎明黃昏市場，因為鄰近「七期」、「單元二」兩個高級住宅區，讓這裡的顧客各個非富即貴，連停車場也都是放滿了進口名車；但談到黃昏市場，有網友將這裡封為「美食格鬥場」，買菜如果沒有意志力，只會迷失在美食的百慕達。

黃昏市場停車場停著不少名車。

明亮的環境、乾淨的走道，雖是菜市場，但這裡卻有一種與眾不同的氛圍。

市場攤商：「會幫客人拿菜出去，就會看見他們的車子。」

實際走一遭，市場旁的停車場放眼望去，幾乎都是進口名車雙B、特斯拉、保時捷，再回到市場內仔細看，身穿高級品牌的顧客不在少數。

這裡是台中南屯區的黎明黃昏市場，地理位置鄰近七期以及單元二重劃區，兩大高級住宅區，自然成了貴婦們的消費場地。

不少穿著名牌的顧客。

民眾：「這邊可能附近住宅住戶的品質比較高，品味都比較高一點。」

民眾：「每天的食材都很新鮮，所以我就會到這邊來買東西。」

黃昏市場鄰近高級住宅區。

黃昏市場裡衣服、雜貨、生鮮、美食應有盡有，北屯區的新一點利黃昏市場，更被網友封為「百慕達三角洲」，進得去卻難以出來，明明只想買菜，手中卻不知不覺多了好幾袋。

民眾：「這邊是還滿好逛的，它算是價格都滿實惠的。」

民眾：「（荷包）一定會失守，隨便買都很多包這樣子。」

最終大魔王則是號稱全台中最大的東區新光黃昏市場，占地1500多坪，沒有意志力只會迷失在美食裡。

民眾形容，台中的黃昏市場才是真正美食格鬥場。

民眾：「這邊有一些像芋粿巧，然後蘿蔔糕也都很好吃。」

民眾：「像這個鮮肉包，它也是很好吃，我們一來就先排了，結果後面人越來越多。」

市場攤商：「帥哥美女參考看看喔 。」

民眾形容，台中的黃昏市場才是真正美食格鬥場，有的大到像露天美式賣場，有的則是散發濃濃財富自由的氣息，有趣特色令人印象深刻，難怪黃昏市場被封為成熟大人們的遊樂園。

