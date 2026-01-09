獨家／黃河差點息影！認深陷「崩潰邊緣」離開台灣 親吐：突然沒力了

記者宋亭誼／台北報導

黃河、陳妍霏接受《三立新聞網》專訪。（圖／記者趙于瑩攝影）

36歲男星黃河近來在公視台語台喜劇《人生只租不賣》搭檔小他11歲、飾演躺平族的女星陳妍霏，兩人在戲裡火花不斷，戲外同樣打打鬧鬧、互動自然，絲毫看不出具有11歲年齡差。黃河接受《三立新聞網》專訪，坦言自己在演員生涯中動過「躺平」念頭，尤其在27、28歲那段時間一度打算息影。

黃河一度動念息影。（圖／記者趙于瑩攝影）

黃河18歲憑藉易智言導演的電視劇《危險心靈》踏入演藝圈，之後連續演了超過10年未曾停歇，長期高強度的工作讓他的身心逐漸感到倦怠；加上黃河自從電影《紅衣小女孩》後，找上門的角色多半是殺人犯或最終走向悲劇的人物，這些角色的強烈情緒與沉重壓力，讓他的身心靈一直處於崩潰邊緣，「那時候突然覺得我沒辦法再演戲了，就突然沒力了。」

黃河為此選擇暫時遠離動態影像的世界，「我不看任何戲，只看書、畫、展覽，所有動態影像的東西我都不看。」並向當時的經紀公司明確表達自己的瓶頸，接著前往英國遊學3個月。黃河描述在英國的生活充滿自由，突然覺得自己變成凡人，也意識到生命中還有很多可能性。

黃河分享找回演戲熱情的瞬間。（圖／記者趙于瑩攝影）

然而，或許是老天爺不願黃河的才能被埋沒，他赴英國遊學後不久，原本一個已等待多時的拍攝突然拍板定案，對方甚至表示願意負擔機票費用，讓黃河直接從英國飛往香港投入拍攝，他笑說：「顯然是不讓我息影。」至於如果真的不當演員有什麼規劃，黃河透露自己對生物與地理相當有興趣，或許能轉換跑道成為動物管理員或森林保育員，過著更貼近自然的生活；另一方面，他也曾想過經營玩具店或相機店。

回想走出低潮並重拾表演熱情的瞬間，黃河回憶，某天他一如往常出門買早餐，當時陽光灑落、天氣晴朗，突然間他有一股強烈的情緒湧上心頭，「我突然感覺『X，我好想演戲喔』，那一刻我覺得Ok我回來了。」黃河形容，休息的那段時間就像游泳需要抬頭換氣，重新調整好呼吸後才有力氣潛回水中繼續前進。

