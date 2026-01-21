獨家／黃金易成洗錢工具！交易逾50萬 銀樓需通報金資

銀樓業者表示，若超過50萬元，就得依照洗錢防制法，向金資會申報。（圖／東森新聞）





基隆一名7旬婦人在臉書加入詐騙投資群組，對方要求她領出3000萬元買黃金，所幸機警行員發現異狀及時制止。不過詐騙集團沒有得手，隔天再度要求婦人拿出900多萬元，這回婦人透過匯款給銀樓，買下2公斤黃金，家屬得知後立刻通報警方，趁雙方面交時，成功逮捕詐騙車手，保住近千萬元資產。

《EBC東森新聞》持續追蹤，這名基隆的受騙婦人，拿著950萬元要買2公斤黃金。銀樓業者表示，這其實不容易，因為金價水漲船高，以今（21）日牌價來算，1公斤黃金就要500萬元，一般店家根本不會賣，而且在銀樓現金交易超過50萬元，就要依法通報，還得多問幾句，避免黃金變成洗錢工具。

廣告 廣告

走進銀樓，眼睛立刻被閃到不行，大大小小的金戒指，還有經過裝飾雕琢的項鍊、金條、金塊通通都有。

年關將近，金價又水漲船高，黃金被詐騙集團盯上，成了洗錢工具，一次就要受騙婦人用950萬元買下2公斤黃金。不過只要在銀樓現金交易超過50萬元，就一定會被通報。

金銀珠寶同業公會理事長陳周榮：「銀樓大部分也是現金交易，超額我們就會告知、回報洗錢防制法，50萬對我們的門檻，確實有一點難做生意。」

銀樓業者表示，客人來買黃金，金額超過50萬元，店家就得依照洗錢防制法向金資會申報，還要多問幾句，了解客人買黃金的用途。以今日黃金牌價來算，一錢要價18,880元，1公斤黃金就超過500萬元，而且市面上根本很少見。

銀樓業者：「拿了1公斤，馬上被人家搶，怕人家拿了就跑，很麻煩。1公斤今年就500萬，去年還有400多萬，400多萬、500萬那個錢進進出出，店家都會很警覺。」

銀樓業者說，只要客人買超過10兩黃金，他們就會提高警覺，多問幾句，還得夠熟才會賣人。

銀樓業者：「我們會說，因為是熟客，我們會很警覺地跟他提醒，你千萬不要交給別人，如果要買、投資沒關係，你就自己放在家裡。」

銀樓跟銀行的不同，在於鉅額交易得靠業者自行申報，銀行則是有系統，自動申報到警政單位。店家其實也很兩難，怕客人把珍貴的黃金交到詐騙集團手上，又怕問太多讓客人不滿，未來該如何防範，避免黃金流於不法，也成了銀樓業者的一大考驗。

更多東森新聞報導

黃金漲瘋了！銀樓飾金每台錢19350元

產能吃緊！華邦電擴產 三星、SK海力士卻「減產NAND」

新／遭傳今年500億資本支出 南亞科發重訊澄清

