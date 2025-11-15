獨家／黃金「金換金」眉角多 舊金變現「工錢」成價差利潤

真金不怕火煉。（圖／東森新聞）





現在很多人喜歡拿黃金到銀樓，直接以金換金的方式換自己喜歡的金飾，但這過程中必須要被扣一筆耗損價值，有的銀樓更規定，要兌現才能購買金飾，中間產生的價差利潤就比較大。但無論是金條還是金飾，拿到銀樓回收，業者都一定會拆驗或是黃金火燒。但也有國際條塊像是亞格賀利氏金條，是世界上唯一使用專利幻彩防偽技術的黃金公司，擁有序號跟鑑定卡，以標示的重量就能直接收購。

噴槍大火直接對著金塊炙燒，真金不怕火煉，但任何金條、金飾來都要一塊一塊仔細查驗。

其他銀樓業者：「一般來說你的舊金飾金，一定會扣5厘的耗損，因為畢竟這種焊藥，中間的焊藥都很多，所以提煉成真正的金條的話，都會有一定的耗損在，所以我們就是工會規定的5厘耗損。」

現在很多人喜歡拿金條金塊，以金換金方式，直接用重量換成別的金飾。舊金重煉純金，都要扣除公會規定的5厘耗損，但如果是變現再買進，中間就有一定的價差利潤。

其他銀樓業者：「其實黃金的落差都一定會有，是因為有一些店家的品牌成本，或是一些每一天間店的耗損，客人的舊金回收商品不一，所以一定會扣這方面的耗損，那個價錢都會有所不同。」

畢竟黃金買賣，牌價就掛在板子上，重量多少賣多少，利潤全來自於金價波動跟工錢，但這筆工錢就很主觀，依照品牌設計複雜度，通常約在5%到20%左右。

其他銀樓業者：「店家在回收的時候，我們都一定會看，這是不是真的黃金，我們必須經過檢測或是用火燒過，然後去看這個黃金的純度或是它的成色，我們才會去做回收。」

民眾拿的3塊亞格賀利氏金條，是來自瑞士1951年成立的品牌，全球前三大黃金精煉廠，每年可以精煉黃金350到400噸，也是世界唯一採用專利的幻彩防偽技術，每一塊都擁有專屬序號，不少店家專門收名牌黃金。

其他銀樓業者：「它是一個國際品牌的黃金商品，只要我們檢驗過它是黃金9999的話，其實在我們銀樓方面，它就是一個流通性的東西，我們都可以做回收。」

買賣黃金眉角多，以金換金風險低價差小，舊金變現相對風險高。各家回收價格不同，還是多看多比較，才不會因為工錢價差衍生後續糾紛。

