獨家／黃鐙輝父親「許願中獎」超靈驗！樂透狂中20萬真相曝

電影《左撇子女孩》由台灣導演鄒時擎執導，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製片人、共同編劇及剪接，描述單親媽媽與兩名女兒在台北夜市擺攤討生活的故事；黃鐙輝飾演一名夜市攤販強尼，出道15年首度提名金馬獎最佳男配角，他接受《EBC東森娛樂》專訪分享父親對他影響極深，在一個充滿愛的家庭中成長。

片中母女三人經歷衝突到和解呈現出許多家庭的縮影，黃鐙輝從小與父親相依為命，父親於2021年因肝癌離世，他說父親是虔誠的信徒，自己從小會跟著一起去開法會、看《六祖壇經》，被告誡：「成功不重要，重要的是當一個好人！」有能力的話就要多幫助別人，父子感情很好。

黃鐙輝說父親平時會固定捐錢，沒有錢的時候他就會跟神明許願「中獎」度過難關：「因為他要照顧我們3個小孩，他只要沒錢就會中今彩539、3星彩、4星彩10、20萬，而且還不只一次！」父親常說念佛經的時候會看見神明和光芒，黃鐙輝都覺得他是在唬爛。

一直到有一次，姑姑從泰國回來後生病、不停做惡夢，黃鐙輝的父親在不知情狀況下借住，當晚就夢見一名衣著布料很少的泰國女子在撫摸他下體：「我爸就念佛經，光又來了！那女生就不見了！」隔日與姑姑聊到夢境，才知道姑姑也是夢見同一名女子不斷入夢騷擾她，但自此之後就沒有再做惡夢了。

