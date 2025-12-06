獨家／黑暗電影廳裡重生！李明川抗憂鬱「2自救法寶」曝光

20251207李明川如今已學會和負面情緒和平相處。翻攝lee_ming_chuan IG

入行30年、一直給人「活力滿滿」形象的李明川，最近不只推出新書《善用天賦：追尋自我，花漾人生持續綻放》，還連續發行〈不可思議愛上你〉、〈沒有你的聖誕節〉等音樂作品，為人生增添更多風采。然而，在這陽光形象背後，他其實早在20幾歲就開始面對外界難以察覺的黑暗，憂鬱纏身。

「因為我害怕讓別人失望，所以從小到大都在符合別人的期待」，即便出社會後成為台灣知名的明星彩妝師，仍試著與內心的陰影相處。50歲前為了圓滿工作、配合另一半，李明川失去自我，50歲後人生進入下半場，李明川「活得更從容，不再勉強自己」。

高配合度的代價 壓抑自己

「我以前配合度太高，不喜歡拒絕，導致很多事即使不舒服，還是硬要完成」！李明川回想做彩妝師的年代，配合度是一種職業必須，卻在無形中讓他習慣壓抑情緒，把所有不舒服都往心裡吞。憂鬱，也在這樣的背景中持續共存。

現在的他學著去改變：「無法掌握的工作，我會委婉回絕，這樣生活真的自在很多。」調整處事方式後，他的憂鬱發作頻率明顯下降，也更能察覺自己的情緒警訊。

李明川20幾歲就被診斷患有憂鬱症。翻攝lee_ming_chuan IG

跳出迴圈 走出情緒低潮

若是出現「好像快發作了」，他會靜下心來，透過對自己最有效的二個方式自救，首先必須「先離開現場」，把自己從壓力源拉出來；再來是「去做完全不同的事」，切換腦袋、跳離情緒迴圈，而對他最有效的方法，就是進戲院看電影，「看別人的人生，或看一些完全不用動腦的片子，我就能跳出低潮，很有用」，在黑暗的影廳裡，找到讓心重新呼吸的方式。

李李明川20幾歲就被診斷患有憂鬱症。翻攝lee_ming_chuan IG

場地提供：OZORA Cafe' & Whisky

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



