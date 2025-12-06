獨家／黑狗「麻吉」遭噴辣水受傷 動手男認衝動：我也愛狗

倉庫員工搖下車窗噴灑辣椒水，麻吉嚇得逃回狗窩。（圖／東森新聞）





基隆有飼主發現，養在家門前的愛犬「麻吉」被人噴辣椒水。當下對方停車，搖下車窗噴灑，麻吉嚇得逃回狗窩，送醫診斷眼角膜受損。實際追查，動手的是隔壁倉庫的員工，他供稱是不滿麻吉在私有地便溺，害自己踩到，但強調自己也很愛狗，是一時衝動。

看到車輛接近，狗狗有警覺性，但突然間卻嚇到往後退。仔細看，是車窗搖下，裡頭人對著狗狗噴灑辣椒水。當下狗狗不斷弄臉，甚至嚇到跑回窩裡，這幕看在飼主眼裡實在心疼。

受害麻吉飼主：「覺得很奇怪，為什麼空氣瀰漫著辣辣的味道，整個鼻子很燒，辣椒水還殘留在牠身體上面。」

受害的是麻吉，今年已經六歲，是家裡的心肝寶貝，個性可愛親人，平時養在住家外，卻被惡意噴辣水受傷。

受害麻吉飼主：「獸醫說角膜有受損，現在那個人開車過去，牠會一直叫，牠知道是他做的。」

事發在基隆暖暖區，4號上午八點多。飼主指控，噴灑辣椒水的不是陌生人，而是隔壁巷底倉庫內的員工。

受害麻吉飼主：「我就問他說為什麼對牠噴辣椒水，對方說，對啊牠在我們家大小便，所以我對牠噴辣椒水啊，你不爽你可以去報警。很誇張啦，牠如果攻擊你，你再對牠噴辣椒水沒有問題，但是牠什麼也沒做，你卻對牠噴辣椒水。」

記者vs.噴辣水當事男子：「亂大便，害我踩到大便，在我家倉庫門口。（有跟他反應過嗎？）沒有，只是一時衝動。其實我也滿愛狗的，自己本身就有養狗。看到狗大便把它掃起來，我們一樣保持著愛護動物的心態就好了。」

愛犬麻吉受傷，飼主報案，動保處也介入偵辦，將調查確認。故意傷害動物會依動保法開罰1萬5千元罰鍰，只希望雙方好好溝通，別讓麻吉無辜受害。

