獨家／黑袋裝回收物遭拒收 民眾嗆毆清潔員

民眾對著清潔隊員不斷飆罵。（圖／翻攝自臉書清潔隊的大小心酸）





北市中山區清潔隊員在收垃圾時遭到民眾辱罵，還恐嚇「要在警察面前打你」，讓他心生恐懼。原來是因為民眾丟的回收物用黑色塑膠袋裝，讓清潔隊員無法分辨內容物，因此拒收，導致民眾不滿，把垃圾直接丟進資收車裡面。目前被辱罵的隊員也已經提告公然侮辱和妨害公務。

民眾對清潔隊員不斷飆罵，還一度逼近，甚至出言恐嚇。丟垃圾民眾vs.清潔隊員：「我一定打到你趴在地上，收個垃圾收到囂張，是在收什麼？你靠我們在吃飯的欸，你是在囂張什麼？」

一連串辱罵完全沒有停，直到員警獲報到場。案發在北市中山區，21日晚上7點多，清潔隊當時到吉林路收垃圾，其他民眾都遵守規則，只有一人有狀況。

當時民眾就是拿著黑色塑膠袋裝資源回收物，再加上分類的問題，遭到清潔隊員勸阻，結果他竟然拿垃圾往資源回收車丟。

北市中山區清潔隊隊長王開武：「因為他用的是黑色的塑膠袋，我們本局有規定要用透明的塑膠袋，容易能夠辨識的我們才會收取。同仁請他透過正常、符合規定的袋子來收，民眾就有一點點不悅，就往我們資收車上丟。」

後續清潔隊隊長陪同隊員到警局提告，公然侮辱和妨害公務。北市中山區清潔隊隊長王開武：「勤務過程當中，有碰到任何暴力脅迫或是言語性的挑釁，如果碰到這樣的情形，第一時間保持冷靜，組員原則上就是協助幫忙採證或錄影。」

北市環保局也提醒，民眾要丟棄回收物時，得用可辨識內容物的袋子來裝，讓清潔隊員確認回收物裡面是否有危險物品，減少垃圾混雜的狀況。

