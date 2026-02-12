獨家》黑道勒索釀小琉球垃圾危機 屏環保局長曾率警「守垃圾」

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東觀光勝地小琉球，在2024年間曾爆發震驚全國的「垃圾圍島」危機，當時垃圾轉運案竟創下連9度流標紀錄，島上累積超過600噸垃圾發臭生蛆，成為觀光勝地的恥辱。如今真相大白，屏東地檢署偵結起訴，揭發以李姓男子為首的不法勢力，長年恐嚇勒索清運業者，強索高達576萬元的「回饋金」。當時頂著壓力帶隊登島「救火」的屏縣府環保局長顏幸苑回憶，當時「警察守垃圾」的奇特景象，背後果真是黑影重重，琉球鄉公所難辭其咎。

檢方調查發現，主嫌李男等人自2020年起，假借「污染地方」名義，以圍船、潑漆及威脅人身安全等惡劣手段，強行向清運業者索取每噸600元的「回饋金」。業者不堪長期被當肥羊宰，甚至機具遭到人為破壞，最終心灰意冷撤離。儘管環境部後來將補助金提高至全國最高的每噸5000元，但在黑道恐嚇的陰影下，竟無業者敢投標，導致小琉球垃圾山在2024年2月高達600公噸，惡臭隨風飄向村落，居民苦不堪言。

「那時候我們只知道背後有股『不明勢力』在干擾，氣氛非常肅殺。」屏縣環保局長顏幸苑憶起那段日子感觸良多。她透露，當時為了打破清運僵局，縣長周春米下令跨局處支援，縣府動員了249人次、12航次海運才清完垃圾。

顏幸苑回憶，當時為了保護願意支援的機具與人員，縣警局在鹽埔港停留點及轉運點都設置巡邏箱與監視器，甚至派員24小時盯哨。「大批警力守著一堆臭不可聞的垃圾，那畫面真的很奇特，卻也顯現當時地方黑勢力的猖獗，讓正常廠商根本不敢靠近。」她感嘆，當時廠商機具動輒被毀，工作人員人身安全備受威脅，若非警力強力介入，垃圾危機根本無法化解。

屏東地檢署指出，李男等人的行為嚴重衝擊逾萬名鄉民的生活品質，更重創小琉球觀光形象。檢察官楊士逸指揮調查局、廉政署深入追查，於去年底發動搜索並羈押主嫌。近日全案偵結，依恐嚇取財罪起訴李男、林男等4人。

檢方考量李男犯行期間長、惡意重大，建請法院合併應執行有期徒刑3年6個月以上，並沒收不法所得576萬元。11日移審法院後，主嫌李男以50萬元交保、林男20萬元交保，均限制出境出海。隨著司法介入，這場纏繞小琉球多年的「黑金垃圾夢魘」，總算盼到撥雲見日的一天。

