獨家／黑道學霸指揮幫派擄人凌虐 火燒腳掌、電擊棒攻擊逼未成年拍裸照...今判10年

外號為「京葵」的林立騰過去曾是竹聯幫仁堂明仁會會長，他2015年還是雷堂成員時，曾成立「京詠昇國際開發有限公司」，表面經營公司業務，實則操盤幫派，從事擄人、凌虐以及重傷害等暴力犯罪，甚至強押未成年人拍攝裸照，手段兇殘令人髮指，被害人至少有13人，台北地檢署2016年提起公訴，台北地院經歷數年審理，22日依《組織犯罪條例》等罪判處林立騰10年有期徒刑，幫眾房立勳、余少弘等人分別為8年、8年4月有期徒刑。

39歲的林立騰綽號「京葵」，曾因奪得跆拳道金牌被保送師大，高中、大學獲獎無數，後續卻走上歪路加入黑幫，因而有「黑幫學霸」的稱號。起訴指出，林立騰2015年為竹聯幫雷堂成員，為建立個人勢力，成立「京詠昇國際開發有限公司」，表面經營公司業務，實際上作為幫派聚集與指揮據點，並由房立勳、余少弘等人擔任核心幹部，下轄多名成員分組行動。

該犯罪組織分工明確，成員需依排班輪值進駐公司，並接受格鬥訓練，平時透過微信群組聯繫，下達動員、集合及行動指令，若外部發生糾紛，即以幫派名號迅速集結人馬處理。

當年起訴書還揭露，「京詠昇」曾因細故糾紛，號召成員前往KTV包廂，徒手或持酒瓶圍毆他人，造成被害人頭部、臉部及四肢多處受傷；另有成員於街頭燃放並投擲信號彈示威，過程全程錄影並上傳群組，藉此展現幫派勢力。

此外，該犯罪組織也多次前往夜店、公共場所圍堵被害人，逼迫其當眾道歉或低頭示弱，過程中有人出手毆打，並要求其他成員拍攝影片作為「交差證明」。

更駭人的是，「京詠昇」連未成年人都不放過，成員鎖定被害人後，會在校園外埋伏擄人，再帶往隱密場所，用鐵鍊綑綁、拍攝裸照，甚至以電擊棒電擊腿部、生殖器及頭部、打火機燒腳掌底部等方式凌虐。

檢方認為，「京詠昇國際開發公司」已具備明確指揮系統、固定成員與持續性犯行，符合組織犯罪要件，對社會治安造成重大危害，全案2016年依組織犯罪等罪提起公訴。台北地方法院12月22日宣判，林立騰遭判10年有期徒刑、余少弘8年4月徒刑、房立勳8年徒刑。可上訴。



