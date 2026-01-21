獨家》黑道老大當場點名陪睡！秀場女王爆吼驚動全歌廳

資深藝人施心慧回憶剛出道時，遭美國黑道老大點名陪睡過程。(照片/游定剛拍攝)

74歲資深藝人施心慧，縱橫演藝圈超過一甲子，外型豪爽、個性大剌剌，舞台上向來敢說敢做。她接受《中時新聞網》專訪回憶剛出道時在歌廳秀遇上的一場「人生驚魂夜」，坦言至今想起仍心有餘悸。

施心慧從高中開始唱歌，60年代通過招考進入鳳凰歌廳秀出道，後來成為《群星會》歌星，又考取歌星證、演員證，陸續前往香港、星馬、越南、泰國等地商演，但唱了整整9年始終未能走紅。直到29歲那年，獲台灣名製作人陳君天相中，主持《360行》綜藝短劇節目一炮而紅，成為當年炙手可熱的「工地秀女王」，全盛時期一天可跑16場秀、日進帳高達7萬元，被形容是名副其實的吸鈔機。

施心慧個性直率、豪爽，後來與美國黑道老大成為好朋友。(照片/游定剛拍攝)

談及剛出道的歌廳歲月，施心慧透露，某天在鳳凰歌廳演出時，某位大明星帶著美國黑道老大到場，對方竟當場放話：「上面的歌星你隨便挑，我都可以叫她下來陪你。」沒想到最後被點名的，竟是剛出道、名不見經傳的她。

資深藝人施心慧(圖右)曾與R2舞群創辦人馬雷蒙同台演出。(照片/施心慧提供)

「他連我叫什麼名字都不知道，就直接跟我說『今天晚上陪我老大』，我一聽整個嚇傻，還叫他再講一遍。」施心慧回憶，當下她完全無法接受，立刻在歌廳門口大聲向歌廳秀老闆馮萬青求救，當眾怒吼：「他叫我陪他老大睡覺！」聲音大到全場側目。

資深藝人施心慧民國69年主持《360行》綜藝節目便一炮而紅。(照片/施心慧提供)

她笑說，當年歌廳裡的女孩子多半秀氣、隱忍，「只有我這種大剌剌的，才敢吼出來。」所幸馮萬青立刻出面護航，當場質問：「誰叫妳陪他睡覺？」那名大明星事後更擺了一桌酒席賠罪，風波才就此落幕。

更讓人意外的是，原本令人聞之色變的黑道老大，事後反而對施心慧留下深刻印象，直言欣賞她的直率與膽識，還主動說：「妳就這樣吼啊，我覺得妳很好玩。」兩人最後竟成了朋友，「不用上床，也可以是朋友。」施心慧語帶感慨地說。

回首那段往事，施心慧坦言，歌廳年代光鮮亮麗背後，其實暗藏許多不為人知的壓力與風險，「能平安走過來，真的很幸運。」也慶幸當年自己選擇大聲求救，才沒有讓事情走向無法挽回的結果。

