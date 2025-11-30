獨家／點「鳥貴族」釜鍋 「木製鍋蓋」驚現「2乾骨頭」傻眼

民眾到日本來台知名的鳥貴族用餐，點了釜飯等餐點，沒想到木製鍋蓋上竟然黏了2塊乾掉的骨頭。（圖／東森新聞）





有民眾到日本來台知名的鳥貴族用餐，點了釜飯等餐點，沒想到木製鍋蓋上竟然黏了2塊乾掉的骨頭。他向店家反映後，人員指出店內的木蓋不會水洗，SOP是用酒精消毒，讓他超傻眼，他質疑如果有消毒清潔，怎麼會沒發現骨頭黏在鍋蓋上。對此鳥貴族回應，木製餐具會用海棉擦拭，以及酒精、消毒布擦拭，後續會清查人員疏失。

當事消費者王先生：「湯匙放在（木蓋）中間，那下面就有個骨頭乾掉了，而且是很明顯是已經乾了可能一段時間。」

點了雞湯釜飯和水炊鍋，沒想到木製鍋蓋上黏了2支被吃乾抹淨的骨頭，王先生超傻眼，這可不是路邊攤，而是日本來台知名的鳥貴族。

當事消費者王先生：「不知道為什麼，還是會留那個骨頭在鍋蓋上面，滿誇張的，他（店員）就說他們這個木製的鍋蓋是沒有做清洗的動作，他們回收之後只會用酒精做一個噴灑。」

究竟怎麼回事，《EBC東森新聞》實際回到當事鳥貴族分店，雞湯釜飯送上桌，就用木製鍋蓋蓋著，得等30分鐘煮熟。外觀看起來沒異樣，但打開後看看蓋子內部，有些白色殘留物卡在孔洞中，王先生也質疑餐具根本沒在清潔。

當事消費者王先生：「如果你有做清潔處理的動作，應該也會發現上面有骨頭，我會擔心說是不是根本就是把前一組客人的鍋蓋跟餐具，直接放到我這組用餐的鍋子上面。」

王先生表示，事後店家有道歉並整單打折，但還是希望業者加強衛生管理以及員工訓練。針對衛生疑慮，《EBC東森新聞》詢問鳥貴族了解中，只是木製餐具不水洗真的ok嗎？

家事達人鄒潔安：「不管木製餐具是上漆或未上漆，我們通常都是用中性的清潔劑，通常我們沖洗乾淨之後，我們會拿一塊乾的布迅速把它擦乾，好幾個木製盤子不要通通把它堆疊在一塊，它沒辦法乾燥，它是不是還是一樣潮濕。」

除了還是要水洗，達人也建議，可以派出小蘇打粉加水後再加白醋，變透明液體後噴在木製餐具上，就能去味清潔油污，也不能用洗碗機烘乾，會變形又變質。

畢竟木製餐具包括砧板、鍋碗瓢盆，甚至療育木擺盤，多少有孔洞，還是得好好清潔，避免藏污納垢。

