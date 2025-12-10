獨家／「鼠」巴拉西！台鼠出口占日本4成 另類台日外交

記者粘菀瑄、江柏緯／台北報導

台灣不只半導體跟水果出口是強項，您們知道還有哪些嗎？其實還有各類鼠鼠們，就是因為日本緯度高，不利於這些寵物繁殖，而台灣正巧溫度剛剛好，加上繁殖技術佳，外銷日本的數量超過4成，而守宮、蛇類也通通都是外銷日本大宗，在亞洲可以說是沒有競爭對手，成為另類的台灣之光。

台灣的鼠類、爬蟲類繁殖技術很好。

說到台灣外銷日本，你會想到什麼？是護國神山半導體，還是各類優質水果，但您知道嗎？各類鼠鼠以及爬蟲類也通通都是台灣之光。走進日本寵物店，各類寵物鼠排排站，放大一看就會驚喜發現，哎呦原來都是同鄉。

去日本寵物店有機會可以看到產地台灣。

外銷寵物業者Bobo：「日本這麼狹長，那他長年都是在溫帶，副熱帶比較少，所以太冷，牠們（鼠類）的繁殖季節沒有這麼長，我們比較會注重品質。」

日本進口動物統計，近五年嚙齒類自台灣輸入佔比4成。

台灣溫度剛剛好，繁殖更是一級棒，攤開日本進口動物統計，近五年嚙齒類自台灣輸入佔比4成，都是排名第一，鼠類更是以倉鼠類、豚鼠類最為大宗。

近五年嚙齒類自台灣輸入都是排名第一。

台灣民眾：「（日本）應該蠻多人養，但不知道原來是台灣有，就是會外銷。」

日本民眾：「不知道，真的嗎？」

但不止鼠鼠們「鼠勾以」，台灣外銷的特寵以守宮、蛙類、玩具蛇最為強勢，由於氣候適宜夏秋兩季，每週出口的蛇類、守宮類從幾百隻到幾千隻不等。

台灣爬蟲類在亞洲幾乎沒有競爭對手。

外銷寵物業者Bobo：「附近（國家）來說，真的要說競爭對手，可能沒有，因為台灣畢竟生這個的技術，是1年比1年還要好。」

台灣爬蟲類在亞洲可以說是幾乎沒有競爭對手，繁殖技術更是強中之強，下次走進日本寵物店，老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪，台灣鼠鼠、蛇蛇為台爭光外銷日本，只能說真的是「鼠巴拉西」。

