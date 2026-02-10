獨家／1人1棟恰恰好 藍綠白選將齊聚青年國宅掛看板

記者王一德、高貫軒 / 台北報導

2026選戰在即，不分藍綠白議員選將們紛紛掛起看板，像是在台北市萬華區的青年國宅，一次性就能看到，民進黨選將馬郁雯、洪婉臻，國民黨李孝亮，民眾黨吳怡萱的大型看板，形成奇特景象。而除了找人流多的地方掛看板，民進黨議員何孟樺更打出大咖牌，找小英前總統、高人氣立委 王世堅，掛合體看板。而據了解，台北市的廣告牆價位可不便宜，最貴的1個月竟要價20萬元。

國宅掛看板，齊聚藍綠白選將們。

放眼望去4面大型看板同時出現，高掛在不同大樓上。這裡是台北市萬華的青年國宅，包含綠營選將馬郁雯、洪婉臻，國民黨 李孝亮、白營、吳怡萱 ，一次性全到齊。

民進黨台北市議員參選人馬郁雯。

民進黨台北市議員參選人馬郁雯：「這邊的住戶本來就非常多，加上它的交通的位子，就在中正和萬華的交界處，因此透過看板可以掛在那邊，讓更多人都可以認識我 。」

民進黨台北市議員洪婉臻。

民進黨台北市議員洪婉臻：「還有很多的選民，以為現任不用初選，所以四處要找尋，一個適合的看板地點來懸掛，讓選民知道我們也要參加初選 。」

馬郁雯、洪婉臻不約而同，選在住戶最多的青年國宅掛看板，搶曝光度，衝刺黨內初選。2026大選在即，藍綠白選將紛紛掛起看板。但在台北市上看板戰的可不只中正萬華，還有在中山大同昌吉街上，我左手邊的是朱政麒，右手邊隔一個路口，還有賴俊翰和王世堅看板。

內湖商圈，同樣是兵家必爭之地。

還有內湖南港的737商圈，同樣是兵家必爭之地，一個鐵皮屋頂上就有闕枚莎、陳宥丞、陳又新3面大看板，同個路口兩側還有王孝維李明賢看板，騎樓的柱子上也貼有何孟樺海報，而何孟樺更是打出大咖牌，找來王世堅小英前總統合掛看板 ，不過這些廣告林立在大街小巷，不少人也好奇可能花多少錢。

北市看板價位，也是一大探討。

據了解，台北市均價最貴的，就是信義區百貨公司商圈，一面看板一個月就要15-20萬元，通常是商業廣告，重要幹道路口大約是4到5萬元，至於街道巷弄則是約1-2萬元。

民進黨台北市議員許淑華。

民進黨台北市議員許淑華：「還是會盡量以免費的為主，譬如說民眾提供的外牆，我們最喜歡的就是，大概1到2萬，社區型態的，價位又不會很高，，但是它的人口密集度高 。」

2026選戰打響，台北市街頭巷尾，政治人物看板隨處可見，瀰漫濃濃選舉氛圍。

