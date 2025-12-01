獨家／1天內做出全球唯五影片！HISF致電台灣高中 親邀亞洲唯一得獎者

記者張雅筑／台中報導

年僅15歲的台灣女孩芯蘋，應得獎獲邀出席2025年第17屆「哈利法克斯國際安全論壇」，在國際舞台上，她展現出超乎年齡的成熟與自信。她向世界傳遞台灣青年的聲音與觀點，讓國際社會見識到台灣年輕一代的智慧、創意與責任感。（圖／受訪者提供）

「我就是會想要讓台灣在國際上更突出一點，並展現身為這片土地上成長的特色。」年僅15歲的高一女孩芯蘋（Marilyn），是2025年「15@15：青年建構民主」競賽的得獎者之一。受訪時，她堅定地表達了自己對國家的核心理念與期望：希望台灣能被世界看見，也希望年輕一代勇於發聲，為社會帶來積極改變。芯蘋受邀出席全球三大國際安全峰會之一——加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HISF／HFX），領獎還參與議題討論。她與指導老師謝宣喻分享參與過程的來龍去脈，讓人深刻感受到主辦方對台灣的重視與尊重，也彰顯了這對師生全力以赴的精神與熱忱。

希望喚起年輕人對民主、安全、人權、國際事務的關注，並給予他們一個國際舞台展現觀點，尤其是當全球安全與民主制度面臨挑戰時，因此加拿大哈利法克斯國際安全論壇（HISF／HFX），自2023年開始舉辦「15@15：青年建構民主」競賽。該競賽一輩子只能參加一次，因為主辦方規定，參賽對象必須是15歲的青少年，這也是競賽名稱「15@15」的含意之一。參賽者必須提交自己製作的15秒影片，內容需表達：在「未來15年內，你希望看到什麼正面改變，使世界變得更加安全／民主／美好」。

（圖左）國內唯一受邀的非政府組織Hello Taiwan，執行長江明信與（圖中）外交部政務次長陳明祺，出席加拿大哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HISF／HFX），這是全球三大國際安全峰會之一。兩人在論壇期間合影，並深入交流，討論台灣在國際安全議題中的角色與未來發展，展現出對台灣國際參與的強烈支持與合作意向。（圖／受訪者提供）

主辦單位HISF（Halifax International Security Forum）會從全球提交的作品中挑選優秀的參賽者，並邀請得獎者參加年度國際安全論壇，提供一個與世界各國青年及政策領袖交流、展現想法的平台，而赴加拿大的機票、住宿和飲食全由HISF包辦，總價值高達6400美元（約等於新台幣20萬元）。台灣今（2025）年不但沒有缺席該論壇，外交部政務次長陳明祺及國內唯一受邀的非政府組織Hello Taiwan執行長江明信應邀出席外，更令人驕傲的是，15歲「台灣女孩」芯蘋同學，也以其傑出的作品脫穎而出，獲得論壇官方邀請參加此次盛會。

2025年「15@15：青年建構民主」競賽，全球僅有5位青年獲獎，芯蘋不僅是台灣唯一獲獎者，更是亞洲地區唯一代表，另外4位則分別是，義大利的Niccolò Bozzo、烏克蘭的Diana Gerasymenko、厄瓜多爾Nicolás Castillo Guerra以及來自紐西蘭的Tim Ion Max Sol。

2025年「15@15：青年建構民主」競賽，得獎者共有5名，除了我國的「台灣女孩」高一生芯蘋（Marilyn）外，還有來自義大利的Niccolò Bozzo、烏克蘭Diana Gerasymenko、厄瓜多Nicolás Castillo Guerra，以及紐西蘭的Tim Ion Max Sol。（圖／受訪者提供）

怎麼會知道這競賽並報名參加呢？芯蘋和指導老師外語中心應用英語組組長兼應用英語科主任謝宣喻老師，受訪時不禁相視一笑，謝老師回憶當時表示，當時是學校接到主辦方來電，對方全程用英文表達，內容大意是，因為看到學校學生積極參與各項國際賽事，所以想特別邀請學校的15歲孩子參加「15@15：青年建構民主」競賽，「但其實我接到學校pass（轉達）過來的訊息時，已經快到比賽作品繳交截止日了，那時我就趕快找合適的學生，最後找了芯蘋和另外2名同學，共3人，從選題、製作再到成品繳交，只有一天的時間，所以我就把3個學生找來，從第一節課到第八節，在這樣短短的時間內完成。」

談到為何會得知並報名參加「15@15：青年建構民主」競賽，指導老師謝宣喻表示，實際上是主辦單位 HISF（Halifax International Security Forum） 親自致電給學校。接到消息後，她立刻上網查詢相關資料，發現距離作品繳交日期已經不多，時間非常緊迫。儘管如此，她仍然鼓勵並指導三位學生積極參與，並全力支持他們準備作品。所幸，最終3人都順利完成並提交了作品，讓這段難得的機會成為現實。（圖／記者張雅筑攝）

謝宣喻老師坦言，能夠參賽完全是機緣，她非常感謝主辦方如此用心甚至特別重視台灣的孩子，不放過任何一個讓學生展現能力的機會，親自打電話通知這項賽事，讓芯蘋和另外兩位學生有幸獲得這次寶貴的機會。參賽的過程本身就充滿故事，而芯蘋最終得獎，並確定出席2025年第 17 屆「哈利法克斯國際安全論壇」，更是一連串驚喜與感動的延續。老師補充道，當時自己時刻關注官網是否有公布消息，但遲遲等不到結果，後來才知道，原來主辦方有寄信給芯蘋，除了恭喜獲獎還限期回覆是否參加「哈利法克斯國際安全論壇」，但芯蘋沒有注意到這封電子郵件，因此錯過回覆時間，沒想到主辦方還特別致電給學校，通知得獎一事以及詢問是否出席論壇，「我就和芯蘋趕快去查到底是哪個信箱，然後幫她回覆給對方，很感謝即便錯過了時間，但主辦單位還是很願意給予協助並接受我們的回信。」

儘管芯蘋年僅15歲，還是名高一學生，但她的指導老師、外語中心應用英語組組長兼應用英語科主任謝宣喻老師對她讚譽有加。謝老師表示，芯蘋從國中時期便是一個充滿想法的孩子，對自己的優勢和未來目標有清晰的認識。她不僅知道自己想要什麼，還時刻保持著學習的熱忱。即便在忙碌的採訪空檔，芯蘋依然隨身攜帶一本書，利用每一刻進行閱讀，展現出她對知識的渴望與持續成長的決心。（圖／受訪者提供）

確定是哪5名得獎者就是最終結果，謝宣喻老師表示，主辦方並不會因為有人無法出席就找替補。因此，這個競賽從報名參加到最終得獎，每一步都充滿挑戰與珍貴意義，對學生而言，更是一次難得的學習與成長經歷。謝宣喻老師看著一旁的芯蘋，帶著感動和驕傲的神情說：「從得知得獎，到處理完整個程序，確定可以到加拿大參加領獎和論壇後，就覺得：『哇！青出於藍更勝於藍。』芯蘋真的是非常傑出的青年，怎麼說呢？其實回想我們自己，就算是她的指導老師，但以前我們這個年紀，可能就認真念書這樣，無法想像自己15歲可以像她這個樣子，所以我就跟她說，老師很想知道現場活動和與國際領袖等交流是什麼感覺和情形，我們除了做好萬全準備，也希望妳去到那邊回來可以跟老師分享，分享妳學到的東西。」

年僅15歲的芯蘋，就已獲得如此殊榮，著實讓人讚嘆。但芯蘋受訪時謙虛表示，但芯蘋在受訪時謙虛表示，當時只知道自己參加了一場國際競賽，因為能準備的時間極短，所以起初的心態是抱著「交個影片試試」的心態，並不清楚其背後的規模與影響力，直到赴加拿大到了現場，才驚覺這是一場全球性盛會，而自己是唯一的亞洲獲獎者。

芯蘋除了在「哈利法克斯國際安全論壇」領獎並參與各項活動外，還有機會與來自其他國家的獲獎者及政要進行交流，深入探討全球安全議題，並分享彼此的觀點與經驗。（圖／受訪者提供）

談及「哈利法克斯國際安全論壇」，芯蘋表示，自己觀察到不同國家青年對民主價值的理解與捍衛方式，深刻體會到民主在台灣的重要性，「雖然我們生活在一個民主國家，但不能理所當然，必須不斷去爭取和捍衛。」雖然在此次論壇中，芯蘋並未上台演講發表自己的觀點，但與其他國際青年交流意見的過程中，她努力做到讓台灣在國際上更具特色與影響力。

從小就對世界充滿好奇，且充滿正義感，芯蘋指出，自己的影片內容會選擇以台灣多元文化為主題，原因是，班上裡有許多同學的父母是新住民，來自越南及其他東南亞國家，就她了解，新住民和外籍移工融入社會並非容易的事情，甚至有時還得飽受異樣眼光或被貼上刻板印象的負面標籤等。「可以在一個國家裡就擁有很多不同的文化，我們不應該去排斥，應該要覺得開心然後去珍惜！」芯蘋希望透過影片還有自己的分享，改變既有的偏見與誤解，讓更多人看見台灣社會的多元與包容，也讓大家學會尊重與理解不同背景的人。

拿著2025年「15@15：青年建構民主」競賽的得獎證書，芯蘋開心地表示，自己非常感謝能夠參加並出席這次活動，這不僅是一個難得的經歷，也讓她得以到從全球性的盛會大開眼界，聆聽和瞭解世界各國的聲音與想法。（圖／記者張雅筑攝）

儘管社會上常有刻板印象，認為年輕人，尤其是國高中生，對政治缺乏關心與參與，但芯蘋呼籲與她同齡的少年們，應該更多關心社會與政治。「因為這是我們的時代！當大人們有一天無法再繼續，接下來就輪到我們接手。我們要承擔這個時代，接下來是我們要守護我們的國家，我們要自己關心，自己救。」她也毫不避諱地談論自己的立場和對台灣的核心信念，並堅定表示，對她而言，台灣就是一個民主且獨立的國家。（圖／受訪者提供）

聊到參加完這場論壇的收穫，芯蘋坦言，這次經歷真的讓他有「出來見世面」的感覺，她深刻體會到「人外有人、天外有天」，也看到其他15歲的孩子同樣擁有許多建設性的思考與見解。此外，談到對台灣的核心價值看法，她不諱言，自己的看法可能會得罪部分族群，但她仍堅定地表示：「在我看來，台灣是一個民主且獨立的地區、一個國家。」

最後詢問她有什麼想反饋給同齡的青少年，芯蘋說，應該要多關心社會、多關心政治，「因為這是我們的世代！現在的大人總有一天無法再繼續，接下來是我們要接手這個時代，是我們要接我們自己的國家，我們要自己救，我們要自己在乎。」

芯蘋表示，自己從4歲開始學習和接觸英文。她的媽媽也分享了女兒幼時的影片，欣慰地說，看到芯蘋不僅獲獎，還能出席全球三大國際安全峰會之一的「哈利法克斯國際安全論壇」，對她來說，這真的是一個別具意義的「母親成就獎」。（圖／受訪者提供）

芯蘋表示，雖然15歲無法投票，但自己仍非常關心時事和政治，甚至還會參加相關活動，她透露，未來的目標是成為一名外交官。（圖／受訪者提供）

對芯蘋而言，這次國際競賽與論壇不僅是一場比賽，更是一次開拓視野、增進自我認識的歷程。從準備作品的緊湊到得獎的驚喜，再到與來自意大利、烏克蘭等國青年的交流，每一段經歷都讓她對世界、對民主、對自身責任有了更深的理解。15歲的芯蘋，透過行動、思考與學習，展現了年輕世代的熱忱與擔當，她彷彿在提醒或告訴大家：年輕人雖未擁有投票權，卻能以行動參與、以知識影響世界。

▲芯蘋參賽獲獎影片。（影片來源：Cloudy San YouTube，若遭移除請見諒。)

