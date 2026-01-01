獨家／1/3能「掃QR code」搭車！ 業者「測試期」竟出包...多扣款

乘客使用電子支付發生溢扣，因部分系統還在測試中。（圖／東森新聞）





有安卓用戶乘客使用悠遊付的嗶乘車搭公車，5站距離卻被收兩段票錢，大都會客運致歉，1月3號將全面啟動電子支付，部分系統測試才導致溢扣。接下來IOS用戶不用再帶悠遊卡出門，用指定電子支付交通乘車碼，就能搭雙北捷運跟公車，不過也民眾認為，北捷信用卡感應區位置太低，操作沒這麼方便。

有民眾搭公車，使用安卓手機悠遊付的嗶乘車功能，從民生敦化路口上車，一路搭車先被扣15元，搭5站到忠孝敦化路口下車，又再被扣15元讓他很那悶，明明是一段票車距怎麼會這樣？

遭重複扣款乘車民眾：「我當下就是下車的時候，我嗶完我看，我看到他螢幕上寫扣15塊，我有點意外。」

大都會客運表示，雙北公車一月三日起，全面啟用電子支付，部分系統還在測試中，乘客使用電子支付發生溢扣，表達歉意將退還金額並給予補償。

不只安卓用戶可以用電子支付搭乘交通工具，從1月3號起，如果你也是IOS用戶，打開電子支付的乘車碼QR CODE，就能自由進站。

多少通勤民眾，都在等這一刻，實現只帶手機就能通勤。雙北捷運，一共17家支付業者提供服務，包含TWQR悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付，另外使用五大支付業者的乘車QR CODE，也能搭乘雙北公車。

信用卡支付，先由一家銀行進行6個月乘車測試，預計2026年7月，國內外信用卡預計將全面開放。

民眾：「就不用特別拿什麼卡，因為手機就放在口袋，就直接刷就可以直接進去了。」

民眾：「還沒開放手機NFC，可以刷卡的人來說，比較方便沒錯。」

只是QRCODE掃碼搭車，服務開啟前不少人表示，北捷感應設計相對沒這麼友善。

比較進站閘口感應機台，新北捷運環狀線IC跟票卡感應區，QR CODE掃描機跟信用卡區，全設計在上方面板，介面相對清楚，但北捷閘口是從上到下設計，不少人抱怨，信用卡感應區位置也太低。

民眾：「還要特地這樣下去找，因為會找不到要刷的地方，再高一點應該會比較好。」

1月3號起，QR CODE掃碼搭車正式上線，對通勤族來說，是方便還是不方便，等著見真章。

