獨家》10年前捨棄三星！台積電研發副總葉主輝為5、2奈米立戰功

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)正如火如荼量產2奈米製程，預期今年將快速放量，受惠AI客戶需求大爆發，台積電2奈米產能供不應求，持續擴產中；台積電研發副總經理葉主輝是率領2奈米研發團隊的主將，他的技術與管理能力皆相當優秀，外界所不知的是，他在10年前尚未加入台積電前，南韓三星也擬延攬他，並高薪聘任他前往擔任副總經理，但他卻選擇到台積電，並從資深處長做起，率領團隊在先進製程技術5、2奈米研發戰役一路打出美好戰績，為台積電締造先進製程領先的競爭優勢。

葉主輝是美國德州大學奧斯汀分校電機與電腦工程博士，曾在摩托羅拉(Motorola)工作，也曾擔任高通(Qualcomm)副總經理，他於2016年3月初加入台積電，主要負責先進製程技術開發，面對先進製程微縮日益嚴峻的挑戰，他率領團隊成功開發全球領先5奈米製程技術並導入量產，展現出令人驚豔的研發能量，並大幅拉開領先地位。接著也開發出2奈米先進製程技術，目前正如火如荼展開量產。

據了解，葉主輝是馬來西亞華僑，年約60歲上下，對內對外常用國際語言英文溝通，也是台積電經營團隊首位馬來西亞華僑的高階主管。台積電內部評價，他是一個認真且務實的主管，他的技術與管理能力皆相當優秀。

據了解，台積電多次有意延攬葉主輝來台擔任研發主管，直到他離開高通後，台積電才成功讓葉主輝首肯來台，但背後卻有一段不為人知的插曲。傳言當時三星也有意爭取葉主輝，三星給葉主輝的聘任書是副總經理，但葉主輝來台跟當時掌研發的共同營運長劉德音面談，結果，台積電以資深處長聘任葉主輝，葉主輝仍青睞台積電，選擇來台協助台積電先進製程的研發工作，研判台積電的晶圓代工的模式、團隊精神、華人公司等，可能是吸引葉主輝的關鍵所在。

葉主輝率領2奈米研發平台上千人的研發團隊，於2020年，準時完成技術開發，台積電領先競爭對手，量產全世界第一顆5奈米技術晶片時，再度將公司既有的優勢地位推升到更高境界，到去年第四季，5奈米佔台積電營收比重達35%，為貢獻營收第一大製程。在成功完成5/4奈米製程技術之後，團隊成員轉進2奈米製程研發，繼續次世代技術開發，如今，2奈米研發完成並已分別在竹科寶山廠與高雄廠進入量產。

台積電董事長暨總裁魏哲家於日前法說會信心十足表示，台積電的2奈米與A16在高能效運算需求下具領先地位，幾乎所有創新者都與台積電合作；2奈米已於去年第四季量產，兩個廠區良率都表現佳，智慧手機與HPC/AI需求強勁，預期2026年將快速放量。N2P作為2奈米延伸版，量產規畫在今年下半年；A16導入最佳化SPR電源軌，適用複雜走線與高密度供電的特定HPC產品，量產也預計在今年下半年，2奈米家族將成為台積電大型且長生命週期節點。

葉主輝先前對外受訪，針對研發5奈米先進製程的重要心態，強調「我們要讓數據說話，每個人講話只要有根據，我們都要聽，這樣才能聽到更多聲音，激發更多創意。通常成功久了，就會有包袱，逐漸僵化，所以我們常警惕自己，不要驕傲，透明開放的溝通非常重要」。

另一方面，他也說，對台積來說，技術研發的終極目標，是必須能大量生產，才能創造利潤與價值。為此，在開發初期，2奈米平台研發組織便與負責量產的團隊一起組成「One Team」，提早使研發與生產單位培養互信及良好合作關係，最後讓5奈米技術的量產學習曲線，較預期更加快速，進而實現最佳的良率表現。

