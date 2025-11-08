獨家／105輪型「獵豹」戰車優先配發花東部隊 提升東部地區防衛戰力

105輪型「獵豹」戰車優先配發花東部隊。（圖／王烱華攝）

軍備局最新研發完成的105公厘型「獵豹」戰車預計明年進入戰術測評階段，國防部將領透露，目前國防部已專案核定，只要戰測符合需求即可立即進行小批量量產，首批「獵豹」戰車將交付陸軍花東防衛指揮部所使用，提高東部地區的海岸防衛戰力。

事實上，在中共解放軍的航母編隊及076型兩棲攻擊艦等陸續投入，對台灣周邊海空域的威脅已逐步提升，況且中共近年來已派遣071型和072A型兩棲登陸艦，頻繁出現在台灣東部的宜蘭、花蓮及台東知本外海活動，有時是單獨出現，有時會與其他艦艇編隊行動，測試或模擬對台灣東部進犯的兩棲登陸戰力，但在花東防衛部隊的武器、火力老舊的壓力下，國防部才會優先將量產的「獵豹」戰車撥交給花東地區使用。

至於「獵豹」戰車的戰力如何？國防部軍備局表示， 105輪型戰車主武裝為105公厘膛線砲，具2000公尺以上有效射程，與500公厘裝甲穿透力，砲塔搭配電控伺服系統，可大幅提高射擊精度，車內空間及防護力都獲得優化，裝甲可抵禦30公厘穿甲彈。

軍備局針對「獵豹」戰車，特別研制105公厘尾翼穩定脫殼曳光彈（圖左）及105公厘人員殺傷彈（圖右）。（圖／王烱華攝）

至於「獵豹」戰車的火力，軍備局表示，針對「獵豹」戰車的研發，軍備局同時研發TC113式105公厘尾翼穩定脫殼彈及TC113式105公厘人員殺傷彈，其中105尾翼穩定脫殼彈部分裝有高密度鎢芯彈，貫穿測試時亦將鋼板厚度從450公厘提升至500公厘，均可貫穿；至於人員殺傷彈內部裝有2100顆鋼珠，可於灘岸環境使用，符合不對稱作戰理念。

「獵豹」戰車。（圖／王烱華攝）

優化的「獵豹」戰車，砲塔內可以存放16枚戰車砲彈、車內可存放17枚戰車砲彈，滿載時的車重為33噸，次要武器為12.7公厘遙控機槍塔、7.62公厘同軸機槍，12管煙幕彈發射器。

戰車內的觀測系統具備全天候作戰能力，2500公尺可辨識車輛、1500公尺可辨識人員，砲塔系統為雙軸伺服穩定，可行進間射擊，2000公尺可貫穿500公厘鋼板。該車具有「獵殲」模式追瞄系統，只要車長搜索到第二目標，按下獵殲模式，主砲砲口就會自動指向第二目標，可有效縮短接戰時間，提高攻擊效率。

此外，「獵豹」戰車的引擎馬力600匹，六輪轉向因此迴轉半徑小，可在寬度有限的道路上迅速變換方向，極速可達時速100公里，續航力更500公里，不僅可以提供步兵的快速火力支援，甚至還可以從台灣頭跑到台灣尾，提供跨區火力增援。



