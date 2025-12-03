獨家／11歲童涉偷超商 母控店員當街押人怒喊告

高雄有媽媽接到超商電話通知，自己小孩偷東西。（圖／東森新聞）





高雄有媽媽接到超商電話通知，自己小孩偷東西請來處理，媽媽一開始心裡真的覺得對超商很不好意思，但後來發現兒子不是現行犯，是在去安親班的路上被店員攔下，搭著肩押去超商，媽媽氣得控訴店員根本是擄人，要告店員恐嚇和妨害自由。而超商則是提告男童偷竊，但總公司強調，兼職店員的確處理不當，會加強教育訓練。

指控小孩被押走的母親：「那個男的尾隨了，在後面跟著。」

看到疑似沒付帳的男童經過超商，店員追出去一路跟到安親班。指控小孩被押走的母親：「你看，被押著了。」

另一段畫面，看到超商店員手搭著背著背包的男童肩膀，往店裡走，就是這一段畫面，家長氣炸。指控小孩被押走的母親：「那我就很生氣，我就說你店長那麼大的官威，可以教唆員工當街擄人，而且是押走一個未成年的小朋友。」

就讀小學五年級的11歲男童，放學後會去安親班，據了解，他跟另一名同學從11月中下旬，就有5次到超商拿走餅乾糖果飲料，一共700多元，沒結帳就離開。店員後來發現男童經過超商才會攔下他，帶回通知家長協商。

高市啟文派出所所長陳冠宇：「兩位未滿12歲男童疑至超商未結帳，數次將店內物品拿走，其中一位男童家長反映，店內員工見男童出現在店家前方，將男童帶回店內，請男童聯繫家長到場協商。」

店員擅自帶回男童發生在上個月28日，隔天中午媽媽帶孩子來超商道歉協商，雙方沒共識，後來家長調監視器，發現孩子是被店員帶走，指控擄人。這個月1日，店家也針對偷竊報警，男童母親也將提告妨害自由、恐嚇、違反兒少法。

男童母親：「我是覺得小朋友做錯就是做錯，我們不否認，我們一定承擔錯誤，可是我覺得店家不應該用這種方式。」

對此超商表示，是兼職店員處理不當，後續將再加強店舖人員教育訓練。媽媽說孩子做錯是事實，但店員直接半路攔人還押人，已經讓孩子嚇到，對11歲的小孩子，真的有需要用到這種強硬的手段嗎？

