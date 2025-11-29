獨家／1100萬份小橘書借鏡國際普發全國 林飛帆揭製作細節！

政治中心／張予柔報導



國防部近期公布新版《全民國防手冊》，計畫普發1100萬份至全台家戶，引發外界高度關注。這本被稱為「小橘書」的手冊，以更貼近大眾的方式整理天災、戰災等情境下的自救資訊，並加入實用的避難、急救與居家準備指引。國安會副秘書長林飛帆接受《民視》專訪時，首度說明整個製作過程、設計理念，以及各界熱議的「軍事衝突比重」問題，強調資訊透明是提升全民安全意識的必要步驟。





林飛帆表示，新版全民國防手冊希望能達到年輕父母、長輩甚至小孩都能輕鬆理解。（圖／民視新聞網）

林飛帆指出，新版手冊從概念討論到完成歷時近一年，為了讓不同年齡層的民眾都能真正「願意打開、看得懂、用得到」。因此，在封面風格、內容編排、語氣呈現等細節上，都和NGO團隊多次協作，希望年輕父母、長輩甚至小孩都能輕鬆理解。例如手冊開頭以提問方式切入──家中是否有長輩與幼童、是否準備足夠飲水糧食、是否知道緊急照明、收音機與現金的重要性，讓民眾先回到生活情境，再逐步進入自救與互救的具體步驟。書中也以大量示意圖呈現 CPR、止血帶使用方式，並加入QR code連結教學影片。

林飛帆直言許多歐洲國家早已普發類似手冊，且台灣每日面臨威脅，因此更需全民安全指引。（圖／民視新聞網）

針對外界批評手冊「渲染戰爭」或「浪費公帑」，林飛帆直言，過去許多歐洲國家早已普發類似手冊，且他們面臨的威脅程度，其實不及台灣每天遭遇的共機、共艦與灰色地帶襲擾。在這種情況下，台灣反而更需要清楚的全民安全指引。

林飛帆強調國安會副祕書長團隊世代平衡，決策更完整。（圖／民視新聞網）

針對外界質疑國安團隊改組後，三位副祕書長都未滿37歲，林飛帆也正面回應指出，自己雖然已經37歲，外界仍會批評「太年輕」並不意外，但更重要的是國安會運作仰賴的是整體團隊的經驗，而非單一個人。他強調，目前的副祕書長組合剛好形成健康的世代平衡，新成員帶來新想法，資深前輩提供多年累積的經驗，兩者搭配讓決策更為完整。

原文出處：獨家專訪／1100萬份《全民安全指引》小橘書將登場 林飛帆：非渲染戰爭而是自救！

