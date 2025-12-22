獨家／1219張文攻擊中山站 竟有男子趁亂偷拍女乘客

張文來到誠品南西店，隨機攻擊的六分鐘後，中山站2號出口發生偷拍案。（圖／東森新聞）





12月19日這一天，北市警力全力緝凶，比對張文縱火、北車的蹤影，就在張文來到誠品南西店隨機攻擊的6分鐘後，中山站2號出口發生偷拍案。民眾等了員警半小時，這才知道原來所有員警都在全力抓張文，但也立刻調派警力逮偷拍嫌犯。當時目睹張文墜樓的員警，心情還沒平復，都還在流汗，就接著處理偷拍案，也讓民眾很心疼。

12月19日，張文在中山站隨機攻擊，同一個時間同一個地點，北捷還有偷拍嫌犯。捷運警察vs.熱心民眾：「（剛才說什麼偷拍），他偷拍。」

嫌犯背包包，拿著飲料提袋，這些都是他偷拍的掩護，但當時所有警力都忙著捉捕張文。偷拍案就在中山站2號出口，就在張文攻擊百貨的6分鐘之後，但是當時所有的警力都在百貨公司門口準備攻堅張文，直到張文墜樓，支援偷拍案的警力才氣喘吁吁地來到現場。

熱心民眾：「後來幫我們做筆錄的警員，他才剛處理完張文，而且張文是從他面前跳下去的，感覺就是心情還沒平復，其實他還流汗，還要撥出時間做這個（偷拍）筆錄，所以我覺得員警還滿辛苦的。」

目睹張文墜樓，員警一刻都不得閒，回到派出所繼續處理偷拍案。以大同分局建成所來說，早班12人加上晚班8人，所有人都忙翻；至於捷運警察同樣是支援警力，本來要從南京復興站去北車協助，搭到中山站被站務人員攔下，所有員警為了張文疲於奔命。

熱心民眾：「張文剛好到中山站那個時間點，所以外面跟世界末日一樣，到處都是消防車救護車跟警車。真的跟世界末日一樣，看到一堆人在逃竄，那時候只知道台北車站剛發生事情，但是沒有人知道張文已經來到中山站。」

警方查出偷拍嫌犯手機扣得上千部影片，12月19日這一夜不只要緝凶，繁忙業務讓人民保母一刻都不得閒，處理完事情，最後才能夠處理心情。

