獨家／13歲少年泡澡20分鐘中風！名醫揭「恐怖關鍵」：年輕人都要注意

記者施春美／台北報導

中國一名13歲少年在澡堂僅泡了20分鐘，竟在搓背時突然昏迷倒地。（示意圖／pixabay）

今（20日）是「大寒」，適逢強烈冷氣團南下，中部以北天氣轉冷。中國一名13歲少年在澡堂泡了20分鐘，竟突然昏迷倒地，送醫後，當地醫師赫然發現少年竟是「出血性腦中風」。對此，台灣心臟科醫師劉中平認為，「僅13歲就腦出血，大多是腦部有先天異常，例如腦血管瘤或血管病變，導致血管壁較脆弱，在氣候變遷的時候，造成血管破裂，而導致的腦出血性中風。」

綜合陸媒報導，上述少年因天冷前往公共澡堂泡湯，當時池內水溫達40度。少年在熱水中浸泡約20分鐘後起身搓背，卻突然失去意識暈倒。送往鄭州大學第一附屬醫院急救後，醫師診斷為腦出血。

中國當地醫師分析，高溫環境導致人體大量出汗、脫水，加上少年在過程中完全未補充水分，造成體內血容量不足、血液異常濃稠，而誘發腦血管破裂。當地醫師稱，兒童、青少年對高溫的耐受力較成人弱，長時間高溫浸泡極易引發休克。

血液濃稠會形成血栓再「缺血性腦中風」 而非出血性腦中風

針對此案，中華民國心臟醫學會專科指導醫師、心臟內科醫師劉中平，接受《三立新聞網》採訪時表示，僅13歲就出現腦出血的問題，大多是腦部有先天異常，例如血管瘤或是血管病變，導致血管壁較敏感、脆弱，在氣候變遷之際，造成血管破裂。

劉中平並表示，若是血液濃稠，應會形成血栓後引發「缺血性腦中風」，而不是「出血性腦中風」，「若血液濃稠導致出血性腦中風，需要較長的時間，不會如報導所稱的如此快速。」

年輕人長期慢性頭痛 醫示警：應進行腦部相關檢查！

劉中平補充，腦中風與高血壓有關，但年輕人出現高血壓較為少見，此案中的少年可能是因為先天性疾病所致，例如腦血管瘤或是血管病變，「年輕人若有慢性長期頭痛，出現噁心、想吐症狀，應進行腦部相關檢查，以避免憾事發生。」

他並提醒，即使年輕、健康的人也不要讓身體處於劇烈的溫度變化環境，例如從熱水池快速轉換到冷水池，以免血管快速收縮、擴張，而重創健康。

