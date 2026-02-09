獨家／15歲少年「偷開阿公車」撞臭豆腐攤奪3命 一審判決出爐

15歲曾姓少年無照駕駛，逆向且無煞車撞進小吃店。資料照。讀者提供



15歲曾姓少年於2024年間趁阿公出國，偷開阿公的汽車，在台北市內湖區逆向失控撞上一家知名臭豆腐攤，導致3死2傷的悲劇，曾姓少年最終被新北地檢署依過失致死罪起訴，移由新北地院少年法庭審理。合議庭前後審理1年多，一審日前判曾姓少年4年6月有期徒刑。被害家屬不滿，已聲請檢察官上訴，全案將於高院續開戰場。

這起恐怖車禍發生在2024年10月間，時年15歲的曾姓少年就讀高職餐飲建教班一年級，他因為父母離異，原本和阿公阿嬤同住，但案發前被接回父親家，而阿公阿嬤同年10月間出國旅遊，他竟在10/17溜回阿公家拿汽車鑰匙，騎腳踏車前往汐止停車場，堂而皇之的開走阿公的休旅車，想要去找朋友。

15歲曾姓少年被移送少年法庭。資料照。讀者提供

不料，曾姓少年無照且不諳開車技術，一路在台北市內湖區蛇行、橫衝直撞，上路才10分鐘，就在安康路和東湖路口撞倒一名盧姓機車騎士（不治），更恐怖的是，車子還暴衝撞進東湖市場一家知名的臭豆腐及大腸麵線攤，導致正在用餐的60歲陳男、51歲高女閃避不及命喪輪下，正在忙碌的女老闆和員工也受傷，釀成3死2傷的重大慘劇。

曾姓少年在案發後遭士林地院少年法庭裁定收容，士院將全案移轉管轄至新北地院少年法庭，少年法庭調查後認為，本案雖然只涉及過失致死（刑度5年以下），並非5年以上重罪，但考量本案傷亡慘重，審酌後決定移交新北地檢署，檢方去年將曾姓少年依過失致死等罪名起訴。被害家屬一併控告阿公涉嫌過失致死，但檢方調查後不予起訴。

曾姓少年的父親，在案發後曾向媒體哽咽表示，「我不會教小孩，我會為我兒子負責」，他也強調會帶兒子向受害家屬致歉。曾姓少年的外公返台出庭應訊，也強調「鑰匙藏得非常隱密」，他不曉得孫子為什麼會拿到鑰匙。

曾姓少年案發後一度被裁定收容在少年觀護所，但目前已是自由之身。新北地院少年法庭依規定不公開審理，全案在法院纏訟1年多，一審上月判曾姓少年4年6月有期徒刑，至於雙方有無和解則不得而知。但法界人士私下分析，過失致死罪最重可判5年，一審判4年6月已算「重判」。

不過，曾姓少年的刑度，仍讓被害家屬深感不滿，日前已具狀聲請檢察官上訴，曾姓少年是否會再加刑，全案將在二審開闢新戰場。

15歲曾姓少年無照撞死3人，受害者家屬在檢察官相驗時，彼此攙扶下悲戚離開。資料照。廖瑞祥攝

